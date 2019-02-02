10大電商春節促銷優惠懶人包　都會區最快1小時到貨

▲農曆春節期間，電商業者照常出貨，讓民眾能快速購得年節伴手禮盒。（圖／記者謝承恩攝）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節期間，包括百貨公司在內，部分實體店面會調整營業時間，此時反而是網購市場買氣最熱的時候，除了出貨照常，當中有平台特別主打都會送最快1小時到府服務，臨時想買伴手禮的話，不用出門也能免運辦好年貨，而《ETtoday新聞雲》整理了10大電商祭出的折扣促銷、滿額優惠、抽獎等好康活動內容，讓消費者省錢過好年。

蝦皮購物

2/3～2/6期間活動促銷主打專櫃彩妝品出清秒搶3折起，YSL唇彩下殺899元、雅詩蘭黛下殺5折起，其中雅詩蘭黛玩色戀愛雙色唇膏限量版，原價900元，特價499元。此外，商城旗下HITACHI日立家電生活館，1/21～2/11推日立品牌慶，全館買指定機型最高送3,000元禮卷，首名全館單筆滿10萬送飛利浦43吋液晶電視，全館買就抽限量五月天LIFE人生無限派隊海灘巾。

momo購物網

2/28以前祭出「新春盛典」活動，凡簽到即有機會獲得千萬購物金現領現折；累積6天簽到、分享可抽16,888元大紅包，再加碼APP「迎春大樂透」抽10萬、會員互發紅包得5元紅利金等好康。2/1～2/10春節期間，客服正常服務，標示速達商品正常出貨，也就是12小時到貨，最快上午訂、下午到，讓消費者能快速購得年節伴手禮盒。

Yahoo奇摩

1/28～2/10上Yahoo奇摩、拍賣、購物中心、超級商城App或行動版網頁參加「搖搖幸運籤 搖出百萬好運」活動，就有機會搖出iPhone XR等大獎。此外，拍賣將開設年節不打烊專區，並大方送出1萬份紅包，只要在除夕及初一打開App跟吉祥物豚醬說「新年快樂紅包來」，可立即獲得30超贈點。

為了讓消費者不出門也能辦年貨，只要在1/17～2/3及2/10的週一至週日9:00~17:00，至拍賣單筆訂單折扣後滿299元（不含運費），並完成付款，於訂單結帳時選用都會送物流服務，指定收件地址在台北市及新北市八區，即可獲得與該筆訂單運費等值的超贈點，每一拍賣帳號限享一次免運優惠，每筆補助上限最高100元，而都會送2小時內送到家，同行政區還能最快1小時到貨。

樂天市場

自1/31早上10:00起至2/12早上9:59分止，連續12天精選站上居家類別店家，包括H&D東稻家居、翔仔居家、Annahome棉床本舖、省坊及3M寢具家電，全站消費滿額即獲10%點數回饋。

PChome24h購物

2/1～2/11全站最低下殺1折起，包括年貨食品、伴手禮盒、手機、電玩、家電、出遊周邊等春節重點採買品類祭出促銷優惠，刷PChome Prime聯名卡最高享14%回饋，過年期間照常出貨，且全台享24小時到府服務。

而根據往年經驗，春節連假期間不少人會返鄉、出遊甚至出國，利用行動端購物比例較平日倍增，特別針對「手購族」推出加碼活動，即日起至2/10止天天登入APP開運簽到，消費滿1元就有機會抽中PHILIPS飛利浦氣炸鍋；2/8再推APP精選商品下單滿1元現抵84折；春節期間指定品類消費滿額還可抽Saeco全自動義式咖啡機、SHARP夏普空氣清淨機、Panasonic 國際牌音波震動電動牙刷等好禮。

東森購物

2/1起推出3C新年大慶，其中2/5～2/8加碼推出「Apple day蘋安過新年」，活動期間凡購買Apple系列商品，並使用玉山信用卡付款，消費滿額登記送刷卡金、提貨券、東森幣，例如購買最新款的MacBook Air 13吋雙核心筆電，共計可獲得2,700刷卡金+900提貨券+1,688東森幣，最高回饋5,288，同時還可登記抽iPhone XR 64G。

▲為持續帶旺連假商機，行動購物業者今年首度祭出天天登入抽紅包活動。（圖／松果購物提供）

松果購物

2/1起祭出雙活動迎春節，2/1～2/9天天推出應景招財戳紅包活動，中獎率達100%，包含66元、166元、266元等購物金以及obis單人皮質沙發、Patya打鐵仔 角落好朋友等好禮免費抽，並於農曆春節期間全站超過15萬件商品全面祭優惠促銷，輸入lucky94折扣碼，特價商品再打94折回饋。此外，今年提早於2/1～2/21展開開學祭專區3折起優惠，精選文具、書包、電腦及相關週邊商品全面促銷，滿足不同年齡層學生族群需求。

生活市集、好吃市集

即日起至2/11可於紅包活動頁抽平台折價券，再分享紅包給朋友，達分享人數門檻即可抽獎或獲得好禮，包括威秀電影票、7-ELEVEN禮券100元、平台無低消折價券168元、西堤牛排套餐即享券等，而活動最後排行第1名且分享超過100人，並至禮物資訊頁登記，即送現金8888元。

2/5～2/11、2/12～2/19下單使用「街口支付」付款，除筆筆2%街口幣回饋無上限，每人每週還可再享街口支付指定通路前3筆消費隨機返現最高100%回饋，單筆最高回饋8888元，再搭配兩平台不限金額消費每筆回饋1%集集點，換算整筆有機會獲得高達103%回饋。

17Life

為滿足不同消費者需求，年節期間特別開設新年必Buy、懶食Top榜、時尚迎新年、過年宅在家、新春舊換新等5大專區，另於每日12:00推出精選限時特賣商品挑戰市場最低價，不僅祭出超殺折扣，宅配商品24h到貨不打烊，且全站免運費，讓消費買得又快又便宜。2/1～2/10登入App，結帳輸入CNY，消費滿1,299元現折199；2/5～2/10，活動專區買貴退兩倍差價，消費滿千元，享開運紅包天天大方送，週週再抽1,688開運金。

