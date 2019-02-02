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過年大掃除！經典「小蘇打粉」4招大絕　輕鬆翻新廚房、浴室

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▲大掃。（圖／取自pixabay）

▲現代人生活工作繁忙，過年前從早到晚忙不停，根本沒時間大掃除。（圖／取自pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年到來，每年這個時刻除了闔家團聚，一起圍爐吃火鍋、領紅包壓歲錢，最煩惱的莫過於居家大掃除，但現代人生活工作繁忙，過年前從早到晚忙不停，各種疲勞轟炸與疑難雜症上門找碴，根本沒時間整理環境！家中特別容易累積髒污的地方，例如廚房、浴室、排油煙機與地毯等的陳年污垢，就算全家集體動工也十分累人，《ETtoday新聞雲》列出萬用「小蘇打粉」清潔妙招，一掃居家4大死角，讓室內變得明亮乾淨。

一、廚房
價格便宜的小蘇打粉是居家清潔的好幫手！廚房容易累積油垢，尤其煎魚、煎牛排所激盪出的油漬，彈跳附著在牆壁或瓦斯爐台，日積月累形成難清除的殘留物，黃黃的污點還會散發油膩味，這時可用濕抹布沾小蘇打粉擦拭，以3：1比例混合水調成糊狀，使用鋼刷或牙刷將死角油垢清除。

二、浴室馬桶
密閉型的浴室易潮濕、悶熱，有時候牆角甚至出現發霉和黃垢現象，怎麼刷都刷不掉！另外，水龍頭表層還會覆蓋水垢或泡泡，導致灰灰暗暗的髒污，如果不使用專用清潔劑，利用天然的小蘇打粉＋醋＋水混合，白醋水和小蘇打粉以1：2混合，噴灑至馬桶內壁、水龍頭處，靜置2分鐘再用海綿輕輕擦刷，馬上還原亮晶晶的完美浴室。

▲大掃。（圖／取自pixabay）

三、地毯、地板
灑一些小蘇打粉在地毯上，靜置20分鐘後用吸塵器吸乾淨，也可等到隔夜後吸除效果更佳！如果是一般磁磚地板，菜瓜布沾小蘇打粉、水在地板上畫圈，之後用抹布擦乾淨，無毒成分還有除臭效果。

四、茶杯污垢
頑垢、茶垢牢牢沾黏在茶杯內側時，結合小蘇打和醋的雙重去汙力，能徹底清除油垢，使馬克杯、茶杯、琺瑯杯變成新的一樣，小蘇打粉和醋1：1調和，充分起泡輕刷，靜置幾個小時之後就可沖洗乾淨囉！ 

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關鍵字：小蘇打粉,清潔,過年打掃,大掃除

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