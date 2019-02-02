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新北春節暖心不打烊　備2000平安袋過好年

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▲▼過年,年節採買,迪化街年貨大街,,辦年貨,春節,農曆新年,採購,採買,。（圖／記者季相儒攝）

▲農曆春節到。（示意圖／記者季相儒攝）

政治中心／新北報導

因應春節9天連續假期，新北市政府推出「春節不打烊貼心服務」，包括在轄內160個派出所提供2000份平安袋，另結合68座宮廟、寺院供應熱食，還有新希望關懷中心、街友關懷、UNIQLO暖心衣物、馬上關懷及急難救助等服務，讓民眾在豬年「豬福滿滿厚過年」，大家都有個溫暖的好年。

去年春節新北市府及各派出所備有1,800份平安袋全數發放完畢，另員警協助共64個家庭緊急採買民生物資，如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等，贏得民眾好評。今年春節，新北市社會局再度準備好2000份平安袋物資，並聯合民政局的宮廟熱食服務，以及警察局全市各派出所駐點，讓有需要的民眾，都可以就近獲得幫助。

新北市長侯友宜說，春節連假期間，對市民的照顧也要無微不至，今年募集不打烊單位一起共襄盛舉，增加「衛生福利部臺北醫院及元亨寺台北講堂」作為平安袋發放據點，讓到宮廟、醫院求助之民眾也能近便獲得服務。

▲▼新北市長交接典禮，新任新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

新北市社會局指出，設在市府2樓的「新希望關懷中心」，將於年假期間每日早上8點至晚上6點專人值班，協助遭遇急難事件的弱勢民眾及時獲得資源，設籍外縣市的弱勢民眾如要返鄉缺乏車資，也可向中心或就近向各地派出所申請，讓民眾得以順利返鄉過年。

另外在春節期間，街友需安置或保護、急難救助及馬上關懷，可撥打1957服務專線。若春節期間弱勢民眾有需求，可至新希望關懷中心領取台灣優衣庫有限公司(UNIQLO)捐贈的暖心衣物。

警察局表示，社會局所準備的平安袋物資包均已分散到各派出所，另有預支現金備用，16個分局160個派出所值班警員，如在巡邏時發現有需要者，會主動給予協助，民眾如有急需，亦可到派出所提領。

新北民政局說明，境內共計有68座宮廟、寺院，均在春節期間供應平安餐及熱食，詳細資訊則會公布在市府網站。

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關鍵字：侯友宜,國民黨,新北市

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