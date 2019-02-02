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年糕100公克＝1碗飯　裹粉油炸進化成高油、高糖「究極熱量魔王」

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▲▼年糕。（圖／取自免費圖庫Flickr／懶 不辣）

▲年糕。（圖／取自免費圖庫Flickr／懶 不辣）

記者丘秝榕／採訪報導

說到過年必吃應景食物那就是「年糕」，不過年糕熱量高，內涵「豐富的」澱粉以及熱量，其實與白飯沒有太大差別。前國泰醫院營養師許瓊月提醒，100公克的年糕幾乎等於一碗白飯的熱量，若再加上裹粉油炸，就會進化成高油、高糖的「究極熱量魔王」，如果真的「非吃不可」，建議使用氣炸鍋這種「物理原理」來處理，減少熱量增加。

常見的年糕有兩種，分別為糯米製與大米製（粘米）。糯米做的，好吃但粘性大，吃多了容易反胃；大米做的，則多以「水磨年糕」的形式出現。料理方式常以炸、煮、蒸等方式進行，是農曆年間常見的應景食品。

▲▼前國泰醫院營養師許瓊月。（圖／許瓊月提供）

▲前國泰醫院營養師許瓊月。（圖／許瓊月提供）

許瓊月指出，過年期間，熱門食物大多帶有吉祥寓意，例如「好彩頭」蘿蔔、「平安」蘋果、「吉利」橘子，當然不能忘記，象徵「步步高升」的年糕、蘿蔔糕；但這兩項「糕」的成分，整體來講算是碳水化合物，跟飯、麵是相同的，所以「一定要把它當做澱粉的取代」。

▲▼蘋果。（圖／取自免費圖庫Flickr／SAMEFL12）

▲蘋果象徵「平安」是吉祥、健康好良伴。（圖／取自免費圖庫Flickr／SAMEFL12）

鹹的蘿蔔糕需要注意「含鈉量」，盡量不要攝取過量；年糕則含有「精製糖」，以成年人來說，一天建議不要攝取超過25公克的精製糖；因此，吃年糕的時候除了要顧忌澱粉、碳水化合物，還要特別留意精製糖的含量。

不只精製糖要小心，年糕裡的熱量也要注意。許瓊月表示，「以一個500公克的年糕來說，只要吃5分之1（100公克），就等同於一碗白飯的熱量」，若是不小心貪嘴，下餐飯的飯量就要減少。

除了「天生」的精製糖、熱量之外，年糕料理方式也會使熱量增加。許瓊月提醒，其實年糕可以用蒸的會「稍微健康」，若裹粉油炸，雖然外皮酥脆口感極佳，但會吸收大量油脂，增加熱量吸收。如果真的很想吃，不妨使用氣炸鍋來料理，利用物理原理處理食物，讓年糕有炸的口感，但熱量不會增加，是個不錯的選擇。

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關鍵字：年糕,熱量,許瓊月,營養,精製糖

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