情侶分手55萬賣「3歲兒」　爺爺苦尋380天找回

▲爺爺找了一年多終於尋回孫子，圖經過變色處理。（圖／北京青年報）



大陸中心／綜合報導

福建省晉江市一對情侶因感情不和要分手，以12萬元人民幣（約新台幣55萬元）賣掉了3歲不到的親生兒子；撫養孩子長大的爺爺奶奶苦尋一年多，終在警方的協助下於1月29日找回金孫。爺孫二人在福建晉江安平派出所團聚，從失蹤到找回共歷經380天。

據《北京青年報》報導，「我兒子兒媳把孫子給賣掉了，我要報警」，2018年12月25日，該派出所接到55歲的馮姓爺爺報案。

據報導，馮姓爺爺指出，自己的孫子浩浩（化名）2015年7月出生，兒子和媳婦帶到8個月大斷奶後，就把浩浩交給自己和老伴撫養；然而，2018年1月14日下午，馮姓爺爺的兒子媳婦到家裡把孫子給抱走了，隨後一直未歸。

馮姓爺爺表示，當時浩浩被抱走了3天，一直都沒有回來，「兒子媳婦說，他們是孩子的父母，怎麼處置孩子是他們的權利；他們以前也抱走過孩子，不過都是抱出去後，晚上就回家了。」

「孩子已經會叫爺爺奶奶了，我上班他會說爺爺騎車慢點，吃飯的時候會給我拿杯子倒酒喝」，馮姓爺爺說，他們兩老對浩浩傾注了所有的情感，一聽到浩浩生病「我工地班都不上了，趕緊回家」。

▲馮姓爺爺的孫子竟被兒子媳婦以新台幣55萬元的價格給賣了，圖經過變色處理。（圖／北京青年報）



隨後馮姓爺爺經由入獄服刑的兒子口中得知，「浩浩被兒子和媳婦聯手賣了」，浩浩的父母尚未登記結婚，因為感情不合決定分手，於2018年1月17日在晉江一個公園，以12萬元人民幣的價格把浩浩給賣掉，浩浩的父母一人分得6萬元人民幣（約新台幣27萬元）。

經警方調查，發現浩浩被賣給了一對住在晉江安海鎮的蘇氏夫婦，因為該對夫婦結婚多年都未有孩子，才想要買一個來照顧；2019年1月16日晚間，警方部署行動，成功將浩浩解救，並逮捕該對蘇氏夫婦。

據報導，DNA比對確認後，1月29日上午，丟了一年多的心肝寶貝終於回到爺爺奶奶的懷抱中。「怎麼這麼狠心！他們養不起，我們老兩口辛苦幫忙養，但怎麼會賣掉呢？」馮姓爺爺激動地抱著久違的孫子，泣不成聲。

晉江警方表示，據刑法規定，販賣親生子女同屬拐賣兒童罪，馮姓爺爺的兒子涉嫌該罪將被追究刑事責任；而收買浩浩的蘇氏夫婦也涉嫌收買被拐賣婦女兒童罪，已被警方採取刑事強制措施，其他涉案人員正進一步追捕中。

最後，警方提醒，有意收養孩子的家庭一定還是要通過正規途徑收養。