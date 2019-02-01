大火吞噬「步月古橋」燒到剩支架　市民嘆：差1年就500歲了

▲有500年歷史的「步月橋」幾乎被燒得精光。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

福建建甌市吉陽鎮已有499年歷史的「步月古橋」31日晚上突然起火燃燒，整條橋幾乎被大火吞噬，只剩下局部木頭結構。許多村民得知消息後紛紛慨嘆，「差1年就500歲了，很可惜。」目前警方正在調查起火原因。

根據建甌市政府官網指出，被燒毀的「步月橋」始建於明朝正德十四年（1520年），是閩北現存最長、凈跨度最大、伸臂木梁結構的木厝橋，全長有127.5公尺，寬6.05公尺，大橋上木厝42間均為瓦蓋遮頂，橋中央主間佇立著一尊觀世音菩薩木雕。

▲步月橋橋體有90%都是木作結構。（圖／翻攝自微博）

根據《界面新聞》報導，剛好回老家過年的羅源藍豹減災中心負責人石頭得知消息後立即趕往現場，當時火勢已經無可挽回，看到不少村民拿著乾粉滅火器上前試圖撲滅火勢，便制止對方。石頭說，「整座橋百分之90都是木作結構，建造時連鉚釘都沒有使用，而且很多都是成年的老杉木，加上冬季氣候乾燥，所以火勢蔓延得非常快。」

石頭指出，由於廊橋上設有焚香的地方，因此24小時都有人看守以防止燭火引發火災。據當晚的看守人稱，火災並不是由燭火引發的，而是在古橋下方、地面上的不明火源引起的火災，雖然看守人在火災發生當下立刻叫來村民滅火，但火勢太過猛烈，沒能控制住。然而上述說法尚未得到官方證實。

▲步月橋的火勢蔓延太快，村民想拿乾粉滅火器救火已來不及。（圖／翻攝自微博）

▲步月橋原本的樣子充滿古色古香。（圖／翻攝自微博）

吉陽玉溪村的一位村民感嘆，「這座橋明年就要500歲了，就差這麼1年。」他說，「我們這裡每年中秋節的時候都會掛燈籠，人們來了可以隨便拿，但規定只能拿1個燈籠，第2年就要還回來更多的燈籠，這次著火了，不知道這樣的習俗還能不能繼續下去。」

南平消防支隊1日在官方微博發布消息，1月31日晚間，福建南平建甌市吉陽鎮玉溪村步月橋發生火災，南平市消防救援支隊作戰指揮中心調派建甌市消防大隊水西路中隊，2輛消防車、15名消防員趕赴現場撲救。橋面結構燒毀，無人員傷亡。

▼南平消防支隊1日在官方微博發布消息。（圖／翻攝自南平消防支隊官方微博）