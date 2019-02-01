趨勢科技示警：多款美肌相機App會發送詐欺/色情內容

▲過年美拍一波之餘，也要注意下載的美肌相機App是否潛藏危機。（圖／CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

過年親友團聚，各種打卡拍照不能少，套用各種美美的濾鏡就能簡單拍出好氣色；不過，趨勢科技警告，在Google Play上發現多款熱門的相機應用程式（偵測為AndroidOS_BadCamera.HRX）會推送欺詐和色情內容的惡意廣告，甚至引導受害者下載付費色情播放程式（偵測為AndroidOS_PornPlayer.UHRXA），或是連結到遠端廣告配置伺服器從事廣告分析。

值得注意的是，此類應用程式有部分已經被下載了高達數百萬次，其中來自亞洲的下載量更為大宗！

此外，趨勢科技進一步調查發現，部分惡意相機應用程式會重新導引用戶至釣魚網站，透過獎勵機制，誘使受害者填寫表單，要求提供如地址和電話號碼，進而騙取個人資料，甚至有些照片濾鏡應用程式，會要求使用者上傳照片到指定伺服器來進行「美化」，實際上用戶並不會拿到編輯好的照片，不法人士藉此收集民眾的照片進行惡意行為，如在社群平台上偽造個人大頭貼。

目前Google已經移除了這些可疑的應用程式，但趨勢科技呼籲民眾仍然不可掉以輕心，春節長假即將到來，民眾用手機自拍PO出遊美照之前，不僅是美肌應用程式，下載各類手機應用程式仍應保持小心謹慎，建議下載前多花個幾分鐘，仔細瀏覽使用者評價當中是否提及任何可疑的行為，幫助自己在下載前做出判斷。