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OTT陪你過好年　凱擘熱門電影銅板價、LiTV強檔戲劇免費看

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▲▼新春連假期間電影、戲劇陪你不無聊。（圖／LiTV提供）

▲新春連假期間電影、戲劇陪你不無聊。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

過年9天連假就是要賴在沙發上追劇、看電影！為此，過年期間凱擘大寬頻機上盒myVideo「新年賀歲專區」特別推出各類型精選電影，只要銅板價9元起；而「LiTV 線上影視」瞄準年假黃金檔釋出《Sky Castle 天空之城》等強檔戲劇免費看的好康優惠。

凱擘指出，過年不想出門人擠人，那就宅在家看電影，機上盒myVideo「新年賀歲專區」精選各類型熱門電影，通通只要銅板價9元起。同時，自2月1日起至2月17日止，機上盒myVideo加碼推出新春88快閃方案，凡新申辦機上盒「myVideo豪華月租」的用戶可享優惠價首月88元。

除了電影外，春節連假期間凱擘大寬頻也提供了新春特別節目，像是超人氣節目《超級全能住宅改造王》特別篇、《日本大胃王家族慶團圓》新春特別節目，以及《新春日本太太好吃驚in 台灣》等。

而在LiTV 線上影視方面，強檔戲劇除了《Sky Castle 天空之城》外，還有趙麗穎主演甜蜜撒糖鉅作《你和我的傾城時光》、韓國男神蘇志燮主演的《我身後的陶斯》戲中化身為特務並大展反差萌、治療系愛情甜寵劇《喜歡你時風好甜》，以及古裝奇幻劇《盛唐幻夜》等，都可以趁著春節追上進度。

以及在年假期間為讓大家爽快追電影，LiTV還推出精彩話題強片，包括《俠盜聯盟》、《角頭2：王者再起》、《玩命颶風》、《花漾奶奶秀英文》、細田守動畫系列《怪物的孩子》、《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》等。還有動漫迷不可錯過的神作，《刀劍神域 第三季》、《路人超能100 第二季》、《JOJO 的奇妙冒險 黃金之風》等等，豐富的影音內容，讓大家更輕鬆愉快度過年假。

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關鍵字：OTT,凱擘,LiTV

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