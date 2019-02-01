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挺吳敦義派整軍「握有黨機器的人，最後一定會變成候選人」

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▲▼ 江丙坤追思紀念會 吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統大選，高雄市長韓國瑜與四顆太陽被視為可能選將，據報導，國民黨主席吳敦義在多數中常委與縣市黨部主委力挺下，黨中央力求研議仿美式初選勝出，納入黨員投票僅比例多寡的問題，挺吳派揚言，「握有黨機器的人，最後一定會變成候選人」。

《上報》引述國民黨不具名人士說法指出，「民調雖然看衰吳敦義，但前年選黨主席時，吳一開始也沒被看好，最後仍是一輪過半順利過關！」挺吳派人士透露，目前看來，總統初選要採全民調的可能性非常低，屆時一定會有相當比例的黨員投票，

該人士說，以吳敦義握有中常委、縣市黨部主委、藍天志工團及奇策盟等多線系統，其動員實力及能量，不容小覷。

據報導，一位挺吳派人士表示，一旦總統初選改為黨員投票，誰手上有比較多中常委、地方黨部主委支持就會贏，而目前中常委多數都為挺吳派，被歸類為非挺吳派的可能僅有立委蔣萬安、江啟臣及北市議員徐弘庭三人。

報導引述不具名人士說法，指日前在地方一場聚會上，席間談論到國民黨總統人選議題時，與朱立倫關係不睦的黃復興黨部主委金恩慶當場向與會者透露，如果到了今年6月，最後不是吳敦義出線參選總統的話，那麼他就會辭去黃復興主委一職，而底下約有7成的黃復興幹部也會一起同進退，「如果沒有黃復興，國民黨要如何打贏2020大選？」

藍中常委對吳敦義勝出仍具信心，強調握有黨機器的人，最後一定會變成候選人，「換柱都幹得出來了，還有什麼不行的？換柱也是不可能的任務，朱立倫都做得到，吳敦義怎麼會作不到（指黨內初選出線）？」

挺吳派認為，總統初選要採取全民調的可能性「真的很低」，只是黨員投票比例要占多少而已，藍委們要跳出來押寶誰或挺誰的可能性都不高，反而會轉趨觀望、保持中立立場。

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關鍵字：吳敦義,朱立倫, 國民黨,2020,總統大選

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