黑武將鬼屋變神廟！最靈財神廟「北港武德宮」　21字籤詩助大老闆賺10億

▲黑武將在客廳晃！「北港武德宮」鬼屋變神廟。（圖／武德宮，下同）



記者許力方／綜合報導

農曆新年將至，民眾紛至廟裡拜拜，祈求來年平安好運，尤其求財的財神廟更讓人趨之若鶩，被列入「全台5間最靈驗財神廟」的雲林北港武德宮，前身其實是中藥行，曾經是人見人怕的知名鬼屋，如今搖身成為民間信仰裡，全台第一間五路財神廟，據傳更是企業老闆的私藏神廟，曾幫助過某企業家度過10億元難關，署名在廟內百萬元石柱上。

《DailyView網路溫度計》根據大數據及網路討論聲量統計，台灣5間最靈驗的財神廟，依序分別為「南投竹山紫南宮」、「新北中和烘爐地」、「雲林北港武德宮」、「新北板橋慈惠宮」及「台北松山霞海城隍廟」。冠軍紫南宮，最靈驗的就是發財金，許多信眾「借錢回去」用於投資都會賺錢，慈惠宮則是鴻海董事長郭台銘的發跡廟。

▲全台第一間五路財神廟，武德宮「天庫金爐」相當知名。



▲武德宮曾助企業家賺10億元，年年香火鼎盛。



至於武德宮，有傳說，只要在廟裡點一盞財神燈就能百業興隆，還可以補財庫、消業障。在電影《總舖師》中飾演水腳B的藝人陳萬號就曾說，出道前曾賣過檳榔、當過檳榔西施，老家在彰化，附近就是有名的武德宮，自己還曾演過武財神，3年前聽說很靈驗，曾去求財「希望有接不完的戲」，沒想到同年剛好因《總舖師》大賣，真的不斷接片，還得到最佳綠葉的稱號，收入整整多了一倍！

事實上，武德宮為五路財神的開基祖廟，掌管天下財庫，佔地千坪，以「天庫金爐」為名，每年都吸引大批信徒參拜，香火鼎盛，為2010年代台灣規模最大的財神廟之一，分靈多達5000多尊。廟方透露，曾經有上市公司老闆來問世，武財神給了21字籤詩，替他解決了「10億元難關」，甚至有彩券行來求助，結果真的開出頭彩，不僅生意興隆還連開許多分店。

根據廟方介紹，武德宮創辦人其實出身水林的中醫世家陳茂霖，民國46年買下舊址所在開設保生堂中藥行，據傳，前屋主兒子說，小時候半夜起來，常在大廳看到面色黝黑、高大的武將威武行走，沒多久就舉家搬遷，後來由陳茂霖接手後生意興隆；民國52年，陳妻突然昏迷倒臥店面後方，卻找不出病因，便找上乩童問卜，才發現宅中竟有內神，依指示設了一只香爐早晚敬奉，妻子便不藥而癒。

原本沒有信仰的陳茂霖敬奉7年後，終於獲得回應，原來內神就是玄壇元帥趙公明，百年前從大陸渡海來台，被埋在建築底下，因時機成熟再度顯化神蹟濟世，他隨即依照指示雕塑金身設壇，武德宮就此開宮！