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去年328名兒童事故傷亡！　靖娟基金會曝「5項窒息殺手」

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▲嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲嬰幼兒在無自保能力的狀態下，照顧者的角色更是重要。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／台北報導

隨著兒童保護意識高漲，靖娟基金會針對107年兒童事故傷害新聞進行分析，發現328名兒童是因事故傷亡，6歲以下幼童佔比超過五成，以「交通事故」、「照顧疏忽」為兩大主因。基金會對照美國公告標準，提醒父母別使用下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾等高危險用品。

靖娟基金會29日舉辦「107年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」指出，排除兒虐、性侵等類別，共發生243件兒童事故傷害新聞，導致49位14歲以下兒童死亡。以死傷原因分析，前三名造成死傷的類型分別為交通事故113人、照顧疏忽67人、水域安全37人，超過五成為6歲以下的兒童。

▲▼下拉式嬰兒床。（圖／靖娟基金會提供）

▲林月琴執行長說明CPSC公布易導致嬰幼兒窒息的用品，圖為下拉式嬰兒床。（圖／靖娟基金會提供）

基金會進一步分析「照顧疏忽」，發現8名嬰幼兒因睡眠環境不安全，或照顧者餵食孩子時溢奶、噎食，而發生窒息死傷事故，案例包含9個月大女嬰因脖子上平安符被床邊窗簾繩勾頸窒息、毯子厚重掩蓋嬰兒；保母、家長餐後忘記幫幼兒拍嗝導致溢奶、副食品導致異物哽塞，意外喪失寶貴的小生命。

值得注意的是，上述個案都是0至3歲的嬰幼兒，在無自保能力的狀態下，照顧者的角色更是重要。基金會對照美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）公告，找出5種容易導致兒童窒息的五項用品，包含下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾。

奶瓶,娃娃椅,嬰兒,嬰兒椅,嬰兒用品。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲嬰幼兒使用的商品必須慎選。（圖／取自免費圖庫negativespace）

下拉式嬰兒床：因柵欄容易脫離，恐造成嬰兒被卡在柵欄與床板之間。

洗澡椅：危險之處在於「沒有安全帶」，寶寶坐著掙扎扭動時易翻倒造成跌落溺水。

厚毛毯：6個月以下的嬰兒仍不會翻身，也無力自行撥開毛毯，可能導致無法呼吸。

床圍：美國已出現多起因床圍窒息死亡的案例，美國兒科醫學會呼籲父母勿用床圍。

布料背巾：布料背巾則容易讓4個月以下的寶寶口鼻緊貼父母身體，導致口鼻被布料遮蓋而窒息。

馬偕醫院小兒科醫師張龍表示，當孩子窒息時，可能出現咳嗽、雙手握著脖子、聲音變小、講不出話、嘴唇發紫等症狀，此時家長可採用心肺復甦術（CPR）來急救，先檢查意識再請求支援，接著胸部按壓維持循環、打開呼吸道、評估呼吸。

嬰兒（1歲以下）異物梗塞急救處理：手放下巴撐頸部→臉朝下頭低於胸→掌根拍背拍5下→翻正面頭低腳高→兩乳中點壓5次。

▲▼馬偕醫院小兒科張龍醫師示範嬰幼兒異物梗塞急救措施。（圖／靖娟基金會提供）

▲馬偕醫院小兒科張龍醫師示範嬰幼兒異物梗塞急救措施。（圖／靖娟基金會提供）

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關鍵字：兒童事故,交通事故,照顧疏忽,水域安全,靖娟基金會,美國消費品安全委員會,CPSC

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