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韓國瑜「人進來、高雄發大財」奏效？支付寶：台灣交易大幅成長

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▲▼支付寶。（圖／支付寶提供）

▲支付寶台灣交易數量大幅成長。（圖／支付寶提供）

財經中心／綜合報導

農曆新年即將到來，除了安排春節假期以外，對於台灣商戶來說更是增加觀光收益的旺季，許多商家也期待來台陸客人數能夠止跌回穩，帶來銷售收益上的成長。

根據支付寶統計，去年九合一大選後，台灣各地的陸客消費數字中也已可看出逐漸回暖的趨勢。支付寶的日均交易筆數成長了17%，當中又以中南部城市的成長率最為明顯，光是高雄六合夜市及瑞豐夜市的交易筆數便成長了162%。

雖然2018年來台陸客數不如過往亮眼，但在臺支付寶交易金額卻較去年顯著成長了68%，交易用戶數也呈現顯著成長，顯現透過行動支付所帶來的新收益商機不容小覷。

支付寶近一步指出，來台消費的會員大多以支付寶第二等級的黃金會員（消費力粗估為10至20萬人民幣/年）為主，且年齡多落在23至37歲，可見對於消費力高的年輕族群，使用行動支付付款已成為最新趨勢。近年來隨著陸客出境旅遊人數年年增加，支付寶也積極於海外擴點，目前全球已有40多個國家和地區接入，颳起「不帶錢包」的出境旅遊熱潮。

面對即將來到的春節旅遊潮，在陸客來臺數樂觀期待的情形下，支付寶也推出了全台30折10元活動、八大商圈300折30元活動、夜市一元吃、及滿三筆抽6666紅包*等活動，藉此刺激陸客消費，幫助提升臺灣商戶收益。

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關鍵字：支付寶

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