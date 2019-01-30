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華聞快遞／廣東民營經濟減負4110億　兩大3000億項目今明兩年開工

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廣東惠州大亞灣十里銀灘濱海建築。（圖／視覺中國）

▲廣東惠州大亞灣十里銀灘濱海建築。（圖／視覺中國）

《廣東》民營經濟減負4110億　兩大3000億項目今明兩年開工

廣東省十三屆人大二次會議記者會透露，2019年不僅將為民營經濟再減負超過900億元人民幣（約新台幣4110億元），還將推動6000家小微企業上規模，培養100家高成長和「專精特新」小企業。此外，去年大陸最大的兩個外資項目都落戶廣東，總投資額均達100億美元（約新台幣3080億元），其中湛江巴斯夫新型一體化基地今年底前動工，第一套裝置計劃2021年建成投產；埃克森美孚惠州化工綜合體項目計劃明年一季度動工、2023年投產。（南方日報）

《北京》外商投資法草案二審 內外資「一視同仁、平等對待」

外商投資法草案30日提請二次審議，修改包括：將第九條「除法律、行政法規另有規定外，國家支持企業發展的各項政策同等適用於外商投資企業」的規定，修改為「外商投資企業依法同等適用國家支持企業發展的各項政策」；將第十四條中「採取優惠措施，鼓勵和引導外國投資者在特定行業、領域、地區投資」的規定，修改為「鼓勵和引導外國投資者在特定行業、領域、地區投資，並可以依照法律、行政法規或者國務院的規定給予優惠」等等。（中新社）

《重慶》搆建互聯互通新格局　內陸唯一直轄市邁向開放前沿

重慶市商務委員會主任張智奎稱，近年來，重慶通過推動全域開放，統籌東西南北四個方向，依托鐵公水空四種方式，加快推進內陸開放高地建設，包括向東依托長江水道，外貿貨運量佔比超過90%，貨值佔比近50%；向西中歐班列（重慶）累計開行超3000班，2018年開行超過1000班，建設德國、俄羅斯等國外集散分撥點超過40個等。此外，2018年重慶外貿進出口總值突破5200億元（人民幣，下同），增長15.9%；國際服務外包執行額21.3億美元，位列大陸中西部第一。（中新社）

《山東》跨國石油BP正式啟動計劃　在華新增1000家加油站

通過攜手山東地方煉油廠龍頭，BP（全球最大石油與天然氣公司之一）首家全新品牌加油站29日在山東落地，正式開啟在中國未來新增1000家站點的五年計劃。BP在中國開展的成品油零售業務早前集中在廣東省和浙江省，該公司與中國石油天然氣股份有限公司和中國石油化工股份有限公司合資經營超過740家雙品牌加油站。其中，中油碧辟石油有限公司（BP和中石油合資組建）是成品油零售領域第一家規模最大的中外合作項目。（界面新聞）

▼ BP首家全新品牌加油站。（圖／BP中國）

▲▼ BP加油站。（圖／BP中國）

《廣東》率先推出4K產業標準體系規劃

據《廣東省4K電視網絡應用與產業標準體系規劃與路線圖（2018-2022年）》顯示，4K產業標準體系按照基礎通用等8個部分，全面梳理ITU（國際電信聯盟）、IEC（國際電工委員會）等國際電信行業權威組織和ANSI（美國標準化協會）等美日發達國家權威行業協會已經發佈的相關標準共90項；梳理出GB/T（國家推荐性標準）等共130項。兩者相加共220項標準，基本網羅了完整的4K產業國內外已有標準，為廣東在此基礎上再創新提供了堅實基礎。（南方網）

《河北》高速公路投資2522億元　實現京津冀交通一體化新突破

今年河北交通運輸系統固定資產投資將完成900億元（約新台幣4110億元）以上。其中，高速公路投資完成552億元（約新台幣2522億元），普通幹線公路投資完成120億元，農村公路投資完成75億元等。此外，河北將大力推動京津冀交通一體化實現新突破，包括建設北京大興國際機場北線高速廊坊段和國道G105京冀交界路段、建設京秦高速遵化至秦皇島段等。（河北日報）

《天津》服務業對經濟增長貢獻超87%

據統計，2018年全市服務業增加值11027.12億元，同比（可比價）增長5.9%，高出全市生產總值增速2.3個百分點。服務業增加值佔全市生產總值比重為58.6%，比上年同期提高0.4個百分點，總量規模接近全市的六成。此外，服務業對國民經濟增長的貢獻率達到87.2%。（天津日報）

《浙江》舟山進出口總額突破1100億元　增幅44.91%居全省第一

舟山市商務局日前透露，去年外貿多項指標創歷史新高，全年外貿進出口額達1135.55億元，比上年增長44.91%，增幅列全省第一，其中，進口額首次突破700億元，列全省第四，拉動全省進口增長5個百分點。依托浙江自貿區政策、江海聯運中轉樞紐和油品倉儲優勢，舟山積極擴大以油品、礦砂和糧食為主的大宗商品進口，佔全市進口比重達78%。其中，油品出口佔比從20%上升到40%，水產品出口佔比從14%上升到20%。（浙江日報）

▼舟山市位於浙江舟山群島，地處長江口南側，是大陸第一個以群島設市的地級行政區劃。 （圖／視覺中國）

▲▼舟山市 。（圖／視覺中國）

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關鍵字：華聞快遞,湛江巴斯夫新型一體化基地,埃克森美孚惠州化工綜合體項目,外0商投資法,4K產業標準體系,BP,舟山

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