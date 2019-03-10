4年成功100次！大陸長征系列運載火箭實現300次發射

▲長三乙火箭點火升空。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

中國大陸自主研製的長征3號乙運載火箭，於10日0時28分在西昌衛星發射中心點火起飛，不僅成功將中星6C衛星送入太空，長征系列運載火箭的發射次數正式刷新為300次。據了解，長征系列火箭以37年的時間完成首個100次發射，第2個100次發射紀錄花了7.5年，而這一回只用了4年。

長征系列火箭由中國航天科技集團有限公司所研製，根據公司網站介紹，由航天科技集團自主研製的長征系列運載火箭，是中國大陸航天的絕對主力運載火箭，承擔了大陸96.4%的發射任務，發射航天器總質量佔中國大陸發射總質量的99.2%。

▲長三乙火箭佇立在塔架旁。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

從1970年首飛至今，長征系列運載火箭先後有17型基礎級火箭和5型上面級投入使用，成功將506個航天器送入預定軌道，具備了發射低、中、高不同軌道、不同類型載荷的能力。長征系列運載火箭多年來支撐保障了大陸載人航天、月球探測、北斗衛星導航、高解析度對地觀測系統等一系列重大工程任務的成功實施。

據指出，自1970年4月24日長征1號運載火箭首飛至2007年6月1日長征3號甲運載火箭發射鑫諾3號衛星，長征系列運載火箭實現100次發射用時37年；再至2014年12月7日，長征4號乙運載火箭成功發射中巴資源衛星，長征火箭完成第2個100次發射用時7年多；如今長征火箭完成第3個100次發射，僅用了4年多時間。

據統計，長征火箭300次發射的成功率約為96%。與前50次發射相比，後250次發射的成功率明顯提升且趨於穩定。在第3個100次發射中，長征火箭共將225顆航天器送入預定軌道，發射成功率高達97%，居世界領先地位。特別是2018年，長征火箭以全年37次發射的全勝戰績，首次獨居世界航天發射次數年度第1位。

目前已有四型新一代長征系列運載火箭完成首飛任務並投入使用，四型正在研製中，重型運載火箭正處於關鍵技術攻關和深化論證階段。未來，隨著新一代長征系列運載火箭的不斷發展，新老火箭將實現全面交替，大陸運載火箭水平將再次實現新跨越。

▲中星6C衛星。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

此次發射的中星6C衛星是一顆新的廣電專用衛星，是繼中星6A、中星6B、中星9號和中星9A等之後，又一顆滿足大陸廣播電視信息傳輸要求，確保廣電業務安全播出的高質量衛星。該星由航天科技集團五院抓總研製，在軌交付後，將由航天科技集團所屬中國衛通運營管理。