女警炒股慘賠A公款3年　落跑淪通緝犯判賠1200萬



▲新北市樹林分局女警涉嫌詐領補助，案發後還落跑淪為通緝犯。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市樹林警分局女警蔡文娟於2007年擔任分局出納，炒股慘賠，竟作假帳詐領警局各類公款1300萬元，遭判刑10年7月徒刑確定，蔡女落跑沒有到案執行，2015年7月底遭通緝至今，樹林警分局提訟追討欠款，新北地院23日判決蔡文娟須賠償1203萬餘元；尚可上訴。

判決指出，女警蔡文娟（55歲）2007年擔任新北市樹林警分局出納期間，利用製作支出傳票與原始憑證職權，將警局警員團體存款單、薪資存款單送交資訊室，把受款帳戶竄改成自己、丈夫等人的帳戶來收錢，再銷毀假資料，並盜刻銀行行員與分局長等主管印章，重新列印正確資料掩飾，手法大膽，犯行長達3年。

但是警局新任會計主任在2010年10月接獲檢舉，有警員反映入帳金額與時間有異，懷疑蔡文娟搞鬼，準備查帳時，蔡文娟才認錯，自稱在育幼院長大，Ａ錢是希望給小孩更好生活，但檢警追查發現，Ａ錢是因她炒股慘賠，3年間挖東牆補西牆挪用超過1300萬元，包括警局水電費、官警喪葬補助、生育補助、加菜金或破案獎金等共39類公款，更惡劣的是，有警員被銀行強制扣薪都被她挪用。



蔡文娟一、二審均遭重判，貪污部分判處蔡女10年徒刑，偽造文書罪判刑7個月、得易科罰金21萬元定讞，新北地檢署通知蔡女到案執行時，蔡文娟卻落跑沒有到案，淪為通緝犯，開始逃亡生活。

樹林警分局僅拿到檢方查扣的贓款32萬餘元，因此向新北地院提訟，蔡文娟落跑沒有出庭，法官再判決蔡女須賠償1203萬餘元；尚可上訴。

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