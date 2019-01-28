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快訊／北部晚間突一震！金山20：10規模3.3地震　網驚：震感超怪

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快訊／地牛突翻身！晚間20：10北部有感地震

記者鄒鎮宇／綜合報導

地牛突翻身！台灣地區在28日20點10分左右發生規模3.3地震，北部有感。地震測報中心正在測相關資訊，詳情稍候氣象局地震報告。

氣象局指出，新北市金山區28日晚間20時10分發生規模3.3地震，震央位在新北市政府東北方23公里處，深度5公里，最大震度3級在陽明山、萬里。

有網友也立即在PTT發文有感，「台北+1」、「內湖有感」、「天母+1」、「基隆+1」、「汐止晃兩下」、「內湖超大」、「這次地震好怪的震感」、「稍早金山就有一起淺層有感地震了 這次地震感覺更大」。

▲▼快訊／北部晚間突一震！金山20：10規模3.3地震　網驚：震感超怪。（圖／氣象局）

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快訊／地牛突翻身！晚間20：10北部有感地震

關鍵字：地震

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