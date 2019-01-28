當2歲兒面前砍妻7刀！　狂夫疑又朝她背後猛插「10cm鐵條」

地方中心／高雄報導

51歲劉姓男子駕駛途中疑與車內妻子發生爭執，竟當2歲兒子面前拿刀刺傷38歲孫姓妻子，導致妻子身中7刀跳出車外逃命，摔落在高速公路上。據了解，劉男當時第一刀就朝妻子胸部刺傷，還嗆「要不是刀被搶，不然要給老婆死」，更誇張的是，妻子的背後還被插了一支約10幾公分鐵條，也疑似是劉男所為。

▲妻子的背後還插了一支鐵條。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步懷疑，老公疑似在車內持鐵條插入妻子背部，但至於車上為何有鐵條，還有完整犯案過程，仍待進一步釐清。整起事故的起因，疑似是因為劉男懷疑妻子外遇，因此氣得持刀砍殺對方，而稍早他也自行到旗山分局投案，但一到國道五隊隊部就突然身體不適暈倒，目前警方已停止偵訊經將他送往醫院，其妻則於義大醫院急救中，暫無生命危險。而現場家屬則表示，劉男曾2次中風，不清楚夫妻倆為何會發生口角衝突。

▲男子在國道狠心砍妻子後，自己恐因第3度中風而送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，醫師表示，孫姓女子送到醫院時意識清楚，生命徵象穩定，初步檢查發現，左胸口、左胸右上臂、雙手都有開放性傷口、此外，肋骨也骨折，而刀傷約有7處，集中在左胸上肢，事後將繼續清瘡，目前意識清楚，轉送加護續觀察。此外，第一時間鐵條是從背後插入，而第一時間已被醫護拔除。