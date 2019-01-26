國道狂閃大燈提醒龜速車「竟吃罰單」　警：閃1下可以、2下不行

▲遇上龜速車連閃大燈會被認為是逼車吃上罰單（圖／資料照）



記者陳豐德／新北報導

民眾在高速公路上，最怕遇到龜速車在內側車道，有人要超車時會閃大燈或按喇叭，提醒前車讓道，但這樣很可能害自己被檢舉惡意逼車，有民眾因此吃上了三千元的罰單。國道警方提醒，如果要超車只能閃一下大燈或兩短聲喇叭，若超過這個次數，就可能構成惡意逼車，反吃上6千元至2萬4千元的罰鍰。

國道三隊日前接獲民眾檢舉，他說當時行駛國一北上彰化路段內側車道時，被後方來車連閃大燈，示意他讓道通行，他起先不動。後面的車就逼近連閃10多次大燈，他這才變換車道，事後覺得自己被逼車，將行車影像提供給國道警方檢舉，

另外還有一輛大貨車行駛在國道中線道，疑似因為車速太慢了，後方來車也是連閃大燈要他讓道，他被閃得受不了，同樣行車影像提供給警方檢舉，逼車駕駛因此吃上罰單。

國道三隊交通組長賴協駿表示，依道路交通安全規則第101條第1項第3款「欲超越同一車道之前車時，須先按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，但不得連續密集按鳴喇叭或變換燈光迫使前車允讓。」如果前方車輛未避讓，持續變換燈光逼車，就容易違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第14款，可處罰3千元至6千元罰鍰。

但如果前車無故不避讓也會觸法，依照道路交通管理處罰條例第47條第5款「前行車聞後行車按鳴喇叭或見後行車顯示超車燈光，如車前路況無障礙，無正當理由，不表示允讓或靠邊慢行。」依法處罰1200至2400元罰鍰。

龜速車霸佔內側車道問題，已經困擾國道警方許久，雖然長期宣導，仍有民眾不清楚內側車道就是超車道，常常以為自己開很快，就佔著內側車道不放，這經常會惹惱後車用路人，就按住喇叭不放或狂閃大燈，但只要依照道交規定，超車時按鳴喇叭二單響或變換燈光一次，就不至於吃上罰單。

罰單」

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