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MUZIK／探索雙桶勾兌絕韻　威士忌音樂饗宴

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圖/MUZIK

圖、文／MUZIK

近期MUZIK與亞伯樂（Aberlour）合作了三場音樂品酒專場「探索雙桶．勾兌絕韻 — 威士忌音樂饗宴」，活動現場邀請薩克斯風獨奏家吳品康老師、大提琴家羅于安老師，專注為來賓帶來威士忌與古典樂的跨感官對話。

MUZIK長年來致力於推廣古典音樂，為使其更完美的融入生活體驗，與蘇格蘭威士忌品牌亞伯樂攜手，邀請威士忌愛好者一同享受音樂與威士忌交融的「雙重微醺」。

圖/MUZIK

室外的品酒天堂——法國Hunting Club貴族狩獵風格帳篷

不同於一般室內品酒會，「探索雙桶．勾兌絕韻 — 威士忌音樂饗宴」舉辦於室外，高雄場舉於高雄巨蛋廣場、台中在草悟廣場，台北最終場則是在在台北華山1914文創園區大草原，搭設源自法國Hunting Club貴族狩獵風格帳篷，將以三個階段多層次品酩方式，還能創作專屬個人的雙桶酒液勾兌，搭配精選古典樂現場演出，引領來賓探索音樂與威士忌的精緻饗宴。

圖/MUZIK

珍藏威士忌與精選古典樂的「雙重微醺」

亞伯樂本次提供12、18年的珍藏單一麥芽蘇格蘭威士忌，以及從亞伯樂酒廠空運來台的活動限定非賣酒款：「美國波本白橡木桶與西班牙Oloroso雪莉橡木桶」，現場由薩克斯風與大提琴輪流奏出巴赫大提琴無伴奏，搭配波本桶/雪莉桶威士忌品酒，透過聽覺與味蕾勾兌出屬於自己的威士忌口感。 「12年單一麥芽威士忌」呈琥珀金的透亮色澤，搭配融合傳統古典與前衛爵士技法的烏克蘭作曲家卡普斯汀（Nikolai Kapustin），其作品《為薩克斯風與大提琴而作的二重奏》，強調對位法的作曲理念，如同這支威士忌在鮮明的口感表現，精準與嚴格的比例調配，前衛亦秉持經典、辛香卻不失本質的甜味。 「18年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，紅褐金的酒液如同紅色探戈舞衣，味覺同時保留了探戈的強勢特性及感性韻味，包覆舌尖的濃厚尾韻加上厚重的「大人味」香氣，與熱情的皮亞佐拉（Ástor Pantaleón Piazzolla）「探戈」完美調和。

圖/MUZIK

MUZIK與亞伯樂合作的「探索雙桶．勾兌絕韻 — 威士忌音樂饗宴」共計北中南三場，最終場於1月13日在台北華山1914文創園區圓滿落幕。2019年度，MUZIK將帶來多場古典音樂結合生活手作的系列活動，讓更多人得以感受於日常中古典音樂帶來的美好。

《MUZIK閱聽古典樂》
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