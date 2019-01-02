MUZIK／林昭亮領軍首屆台北大師星秀音樂節　21位首席師資齊聚台灣

文／MUZIK

第一屆台北大師星秀音樂節即將在臺北舉辦，由知名小提琴家林昭亮擔任藝術總監，邀請世界頂尖樂團聲部首席來臺授課，自2019年8月2日至18日共計17天密集課程，讓亞洲音樂學子得以親炙大師，近身感受名家風采，於2019年1月15日起至3月31在大師星秀音樂節官網線上報名。

旅美多年的小提琴大師林昭亮，不僅對國際音樂市場有深刻的理解，心繫台灣的他更是長期關注臺灣的文化環境與演奏家的職涯發展，大師星秀音樂節已在林昭亮心中醞釀十年，如今夢想開始發生，他表示：「台灣音樂學子個人演奏技巧已具一定水準，然而在樂團中，合奏的觀念與技術亦是相當重要，管絃樂團與室內樂的經驗對演奏家的職涯發展絕對有著不可或缺。」感於國際間如韋爾比耶、亞斯本、門洛等音樂節已蓬勃發展，並為當地音樂環境帶來可觀的影響，在音樂節中擔任客席講師的曾宇謙對此表示：「過去在台灣較少有經驗可以參與大型的音樂節和大師合奏，這個機會非常難得。」為讓臺灣也有機會擁有這樣大型國際音樂節，林昭亮攜20位頂尖音樂家，在第一屆的台北大師星秀音樂節17天16夜期間進行紮實的訓練。

豪華師資，林昭亮領21位頂尖師資傾囊相授

林昭亮以其在國際樂壇發展多年的基礎，邀請了陣容強大的國際音樂家顧問群，包括馬友友、帕爾曼(Itzhak Perlman）、約翰．威廉斯(John Williams)、史拉特金(Leonard Slatkin）、梵志登(Jaap van Zweden)等大師，來臺師資更是集結了世界各國頂尖樂團首席，包括紐約愛樂小提琴首席黃欣(Frank Huang)、費城管弦樂團小提琴首席金大衛(David Kim)、曾任倫敦皇家音樂學院院長(RAM)的知名教育者大提琴家哈瑞爾(Lynn Harrell)、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂(Emily Beynon)、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯克(Erik Ralske)等知名演奏家，組成堅強師資群。此外 ，音樂節亦將安排客席講座，邀請臺北藝術大學音樂學院院長蘇顯達，還有國立臺灣師範大學音樂學院院長陳沁紅、小提琴家曾宇謙，亦特邀知名指揮家林望傑擔任音樂節樂團指揮。眾名家齊聚一堂，親自授課，為台灣音樂學子與亞洲的音樂環境挹注豐沛的能量。

北中南巡迴，七場音樂會大師新秀齊展技

台北大師星秀音樂節的音樂營課程將於國立臺北藝術大學舉辦。除了音樂營外，還將舉辦七場大師與新秀交會的音樂會以及林昭亮、曾宇謙、黃欣、詹曉昀的四小提琴協奏曲，從臺北國家音樂廳、台中國家歌劇院至高雄衛武營國家藝術文化中心，國家表演藝術中心旗下三場館皆在其中，使全國樂迷皆有機會親炙大師風采。

活動資訊請參考：大師星秀音樂節官方網站

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