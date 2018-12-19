跟著「愛樂實驗室」一起發掘古典樂的「事實」吧！

圖、文／愛樂實驗室團提供

您是否好奇樂團演奏時，指揮的譜長什麼樣？或者想知道每項樂器在交響樂團中的角色？或是您也想嘗試作曲看看呢？

由科技部與文化部指導，國家交響樂團（NSO）企畫執行的「愛樂實驗室」文化科技專案是一項為期三年的計畫，於2017年啟動。透過「愛樂實驗室」官網的建置，NSO以平易風趣的方式，將古典樂的「事實」，以及存在於古典樂中的技巧、原理分享予大眾，更帶領挖掘許多有趣的音樂知識等，讓對了解古典音樂的層面，不止停留於「了解樂曲創作動機與背景」。

第一階段的「愛樂實驗室」官網分三大主題：「樂器室」、「實驗室」及「遊戲室」，共分享了30則影音與遊戲。「樂器室」主要探索樂器在交響樂團中的角色，以及各項樂器的介紹；「實驗室」裡，則先以「聲音與空間」、「樂器與角色」兩大主軸為發想，分別探索：聽音樂會到底要坐在哪裡好？選座位時觀眾席的視角又如何？在「遊戲室」裡，小試樂團舞監的音樂任務。另一方面，NSO也於國家音樂廳舉辦了全臺首場的「實驗」音樂會《到底坐哪裡好呢？》，與觀眾一同實驗音樂會現場的聲音與空間。

▲樂器室：豎琴

今（2018）年持續發展第二階段，將於十二月中陸續再分享30則影音與遊戲。「樂器室」除延續介紹樂器外，也將一探指揮這個角色；「實驗室」則將帶大家去瞧瞧臺灣唯一葡萄園式音樂廳；「遊戲室」裡，大家則有機會變身現代音樂作曲家。明（2019）年的第三階段除了陸續分享影音之外，也將再度舉行實驗性質的音樂會，讓演出者、行政團隊與觀眾突破非黑即白的角色界線，共同探索音樂會現場的更多可能性。

除了官網的建置，「愛樂實驗室」也設有FB 粉絲團，希望能透過輕鬆有趣的分享與互動，收集觀眾各種有趣的意見與討論，一同探索豐富的古典音樂世界。

「愛樂實驗室」官網：theMusicMaps.com

「愛樂實驗室」臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/musicMapsTW