穿越古老傳統、前衛創新結界！18K金打造黃金相框　見證杜拜式奇蹟

圖文／鏡週刊

為了迎接2020年即將在杜拜舉辦的世界博覽會，作為誓言只當世界第一的國度，杜拜依然在賣命建設中，世界最大機場、世界最高樓、世界最大購物中心已經不稀奇，完全建造在海中的十星級酒店、每一層樓都可以自由旋轉的4D建築、月亮造型的地標，都是可以期待的人類奇蹟，而最新登場的地標建物，是耗資約新台幣13億、外觀由純18K金打造的「杜拜相框」。

在2018年1月落成之前，沒有人能想像這個由兩根150公尺高的豎塔與頂部93公尺的橫梁組成、充滿超現實主義氣息的建築，能為杜拜帶來什麼樣的視覺衝擊？

等到金光閃閃的「杜拜相框」正式落成，大家才發現，從相框往北望，是滿布低矮建築的杜拜老城區，向南則是以哈里發塔為首、高樓林立的摩登新城區，相框正如一道結界，一邊是古老傳統，一邊是前衛創新，互相映襯，互不遜色。

我們從這端豎塔的電梯直登塔頂，首先入眼的是一片據說有25公尺平方公尺的玻璃步道，只見遊客們大著膽子從腳底的透明玻璃往下望，50層樓的高度，真的讓我頭皮發麻，但還是要忍耐著害怕，拍下到此一遊的紀念照。

這天我們剛好碰見金氏世界紀錄來這裡頒發世界最大的「砂石馬賽克景觀」紀錄，雖然我們怎麼看都搞不清楚這是個什麼樣的紀錄？但想必金氏世界紀錄的人在杜拜肯定非常忙碌。

看完頒獎典禮的熱鬧，從另一頭的電梯回到塔底的博物館，走過一段長長的甬道才能通往出口，甬道裡的影像變換，我彷彿也跟著這個城市，完成了從小漁村到現代大都會的瞬間穿越。

Dubai Frame杜拜相框 地址：Al Kifaf, Zabeel Park Jogging Track, Dubai, United Arab Emirates

電話：＋971-4-221-5555

網址：www.dubaiframe.ae

開放時間：09:00〜21:00

門票：成人50迪拉姆（約NT$416）、兒童20迪拉姆（約NT$167）



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