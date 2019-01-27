2000萬聾人法律正義就靠他　大陸唯一手語律師唐帥

記者馬叔安／綜合報導

重慶的唐帥有「中國唯一手語律師」的稱號，光在2018年，他在法律方面幫助過的聾啞人士就高達5萬人。他表示，大陸現在有2000多萬聾人，而自己是他們唯一能尋求法律協助的對象，這反映出大陸社會相關的專業人士太少，他2019年希望繼續進行聾啞人的法律推廣，讓他們也能享受「法制陽光的照射」。

▲唐帥在庭審中用手語辯護。（圖／翻攝自《北京青年報》）

《北京青年報》指出，唐帥的父母都是聾啞人，手機存了上萬名聾啞人士的連絡資訊，光社交群組就有200多個。他表示，聾啞人學校使用的普通話手語和日常使用的自然手語，兩者區別很大，導致在一些訴訟案件中，因為翻譯不暢，聾啞人的訴訟權利和義務得不到應有的保障。

「有一次，一個老奶奶找到我，說她女兒因為涉嫌偷盜手機被捕，但她女兒說自己沒有偷」唐帥說，「我調取了審訊錄像之後，發現手語可能『不通』，他們聘請的手語翻譯根本沒有把當事人的原意反映出來。女孩一直表達的意思是『沒有偷』，但經過手語翻譯後，變成了『我偷了一部金色的蘋果手機』。」

這次事件讓唐帥的觸動很大，也讓他決定從事律師的行業，「手語翻譯代替的是聾啞人的『嘴』，他們是內容的傳達者和輸入者，但很難保證他們不會誤讀當事人的意思。所以後來我做律師，也是希望發揮這個職業的作用，努力成為防止冤假錯案的一道重要防線」。

▲唐帥在庭審中。（圖／翻攝自《北京青年報》）

據指出，唐帥曾入選「2018年度感動重慶十大人物」、「CCTV2018年度十大法治人物」等榮譽，他表示，已經有一些在手語方面相關造詣的人向他們投履歷，想加入唐帥的團隊，「正好能有效彌補我一個人替全國聾啞人進行訴訟代理的杯水車薪的現狀」，也希望在2019年成立全國性的手語協會，長時間有序地進行聾啞人的「普法」工作。