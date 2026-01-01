封鎖沒用！妹子頭貼「噁男抓來當手機封面」　LINE曝1作法才有用

▲原PO封鎖噁男後，竟被對方拿大頭貼當手機封面。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的好想吐！」一名女網友崩潰控訴，日前封鎖一名愛開黃腔的噁男，卻聽說對方手機桌布竟是她的LINE頭貼，接著質疑封鎖後仍能被對方看到大頭貼與名字，怒批「功能超級爛！」文章曝光後，也有苦主坦言，騷擾對象依舊看得到自己現在的樣子，「真的很不安」。

一名女網友在Dcard抱怨，因工作關係加了一位男同事的LINE，但對方常開黃腔，加上聽聞有做過一些噁心的事情，嚇得原PO離職後立刻封鎖切割。沒想到最近從朋友口中得知，那名噁男的手機桌布居然是她的LINE大頭貼，氣得原PO怒罵「全身雞皮疙瘩都起來，超想吐！」

封鎖僅單向有效 對方仍能看頭貼、發訊息



對此，原PO質疑LINE的封鎖功能形同虛設，「為什麼鎖是單方面的啊？」對方不僅能查看更換後的大頭貼，還能單方面一直傳訊息，「只有我看不到他傳的訊息而已，沒辦法真正的封鎖刪除，不像微信或FB封鎖就看不到。」

底下網友也罵爆，「一直都覺得LINE這樣很爛，很沒隱私」、「所以我不喜歡在社群放本人照片，可能被盜去做詐騙、被噁男拿來做奇怪的事情」、「封鎖沒用，對方還是看得到妳換的資料、照片名字，但看不到妳發的即時動態...真的很爛」、「我把職場性騷擾我的加害者封鎖了，然後提告，但是我知道他還是都一直看得到我的大頭照、知道我現在長什麼樣子，真的讓我很不安...後來我再也不放大頭照了，名稱也故意打成亂碼」、「加LINE要謹慎，不然就兩支手機，一支公務用」、「若還是在同一個群組，對方都可以看到你的訊息資料等」。

LINE：刪除自己帳號，才會在好友名單消失

LINE官方指出，即使將LINE的好友刪除、隱藏或封鎖，自己的帳號仍會顯示於對方的好友名單內，若不希望讓自己的帳號顯示在對方好友名單內，「僅能刪除自己的LINE帳號」。