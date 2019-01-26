電玩展必玩！到beanfun!市集「炫富假摔屋」　拍出IG網美照

▲beanfun!生活市集打造全台首間炫富假摔屋，吸引不少民眾前來拍照。（圖／beanfun!生活市集提供）

消費中心／台北報導

農曆新年即將來臨，想要拍出招財炫富網美照嗎？走一趟台北電玩展周邊的「beanfun! 快閃生活市集」，裡面有全台唯一的「炫富假摔屋」，民眾可以體驗全球流行的假摔挑戰（Falling Star Challenge），躺在滿滿的新台幣裡拍照打卡，搶盡IG目光焦點。

▲「炫富假摔屋」拍照，輕鬆搶盡IG目光焦點。（圖／beanfun!生活市集提供）

「beanfun! 快閃生活市集」位於101大樓對面廣場，以工業風格打造美食休閒空間，讓民眾來到這裡有吃有玩還有得拿，除了多家美食品牌貨櫃進駐，還有Pizza、古巴三明治、美式漢堡等餐車。夜晚則有全台首創8米高摩天陸上3D水幕投影秀，慶祝《天堂M》新職業龍鬥士改版，消費者只要掃描QR code即可現拿新台幣，將送出新台幣總金額500萬元。

▲生活市集裡有許多美食品牌進駐。（圖／beanfun!生活市集提供）

活動期間還推出四重好康，包含「beanfun! 好運拼圖」，只要完成現場指定挑戰，即可獲得好運扇一只。下載beanfun! 訂閱「朋友吃什麼」拍照打卡，可獲得3C小書包一個；不僅如此，每天下午 14：30到市集完成拍照上傳「朋友吃什麼」指定動作，送龜記茗品飲料。周末更加碼推出電玩展玩家下午茶組合，消費者只要在1月27日下午1點半到快閃生活市集，完成beanfun! 會員註冊，並綁定beanfun! 錢包，就可獲得胡同燒肉火焰豬肉紙與古香冬瓜岬(冬瓜茶)組合，價值299元超好康，好禮數量有限，送完為止。

▲參加四重好康活動可獲得好禮。（圖／beanfun!生活市集提供）

除了趣味十足的體驗活動，橘子集團全新推出的行動生活平台beanfun! ，更祭出全台大放送1億元活動，為用戶送上新年大確幸，想試試手氣的民眾，可要把握機會。