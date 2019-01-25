華碩發表ROG電競筆電、系列週邊　電玩展初登場

▲ROG玩家共和國在台北國際電玩展現場舉辦新品發表會。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019台北國際電玩展(TGS)盛大開跑，今年首度參展的ROG玩家共和國展示月初CES中發表的系列產品，包括可拆式電競筆電、新一代西風之神，以及一體式水冷旗艦電競顯示卡、電競路由器，還有電競系列週邊。

▲左為新一代西風之神「ROG Zephyrus S (GX701)」電競筆電、右為電競航母「ROG Mothership (GZ700)」可拆式電競筆電。（圖／ROG提供）

無懼 ‧ 西風之神—ROG Zephyrus S (GX701)電競筆電

新一代西風之神「ROG Zephyrus S (GX701)」，為目前世界上最薄的17吋電競筆電，其最高搭載第八代Intel Core™ i7處理器與最新NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q顯示卡，搭配獨家「主動式空氣力學系統 (Active Aerodynamic System，AAS)」散熱設計、12V雙風扇與獨家防塵散熱通道，可維持系統運作時高度穩定，淋漓釋放內蘊強大效能，再加上具備144Hz超高更新率、3ms疾速反應時間，以及通過PANTONE認證，內建ProArt TruColor顯示技術的17吋FHD IPS窄邊框顯示螢幕，玩家隨時隨地都能坐享細緻順暢的視覺饗宴。

值得一提的是，內外兼具的ROG Zephyrus S也是全球首款同時支援DC及Type-C充電的電競筆電，玩家除能以較小的65W變壓器處理日常工作，減輕攜帶負擔，還可透過隨身行動電源進行充電，搭配獨家Aura Sync燈效，還能在一面捉對廝殺之際，綻放個人獨一無二的電競風采，建議售價新台幣97,900元起，預計1月29日上市。

▲左為「ROG Rampage VI Extreme Omega」電競主機板、右為全新「ROG Strix XG49VQ」曲面電競螢幕。（圖／ROG提供）

ROG Strix XG49VQ曲面電競螢幕

ROG全新49吋曲面電競螢幕—Strix XG49VQ，採用1800R曲度、32:9的VA顯示面板，可呈獻臨場感十足的寬廣全景視野，且因為其高達3840 x 1080的解析度恰巧為1080p的兩倍，這也意味著，使用者將擁有比Full HD顯示器多出兩倍的水平空間，不只可增加遊戲畫面延展性，還能同時檢視多個已開啟的視窗或標籤頁，提升工作效率。

此外，為提供玩家更多勝利優勢，ROG Strix XG49VQ另配備原生144Hz更新率、4ms疾速反應、125% sRGB廣色域與AMD Radeon FreeSync 2技術，同時還獲得DisplayHDR 400認證，可減少畫面撕裂及輸入延遲，提供極致順暢的視覺效果，搭配可快速調整畫面亮度與對比的Shadow Boost技術，將能全力助攻玩家取得更多勝利優勢，建議售價新台幣39,990元，預計2月底上市。

ROG Rampage VI Extreme Omega電競主機板

今年在CES 2019首次公開亮相的ROG Rampage VI Extreme Omega電競主機板，採用Intel LGA 2066插槽設計，可支援Intel Core X系列處理器、4266MHz+ DDR4記憶體，並配備至多四組M.2 SSD插槽與USB 3.1 Gen 2連接埠，再加上能大幅提升資料傳輸及系統反應的Intel VROC技術和Intel Optane記憶體支援、可成就疾速連網的Aquantia 10Gbps LAN、MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi及搭載獨家LANGuard與GameFirst V技術的Intel Gigabit LAN，還有包含主動式散熱片、整合式VRM風扇、PCIe M.2 SSD鋁製散熱片與雙背板在內的絕佳散熱設計，以及可提供自動全系統調校、一鍵超頻的5向全方位優化。

此外，全新ROG Rampage VI Extreme Omega電競主機板，不僅搭載最新世代SupremeFX S1220整合音效技術、ESS SABRE9018Q2C數位類比轉換器(DAC)，可強化實況主錄音品質，呈現清晰音質，另配備SafeSlot顯示卡強化插槽，能避免因顯示卡過重造成PCIe®插槽斷裂情況，提供卓越防護，延長主機板使用壽命，搭配能輕鬆監控系統溫度、頻率與風扇轉速，或顯示客製化訊息、圖像，增添個人專屬風格的LiveDash OLED動態面板，以及2組RGB燈條插座、1組可編程專用插座與Aura Sync同步燈效，還能讓玩家盡情展現耀眼絢麗的繽紛燈光秀，即起以新台幣22,990元上市。

▲「ROG Gladius II Wireless」無線電競滑鼠、「ROG Balteus Qi」無線充電滑鼠墊與「ROG Delta Core」電競耳麥。（圖／ROG提供）

ROG Gladius II Wireless無線電競滑鼠

ROG Gladius II Wireless是一款同時具備有線及雙無線使用模式的光學電競滑鼠，可透過超快速的1ms／2.4GHz或低延遲藍牙進行連線，確保業界最高規—16000 dpi感測器所追蹤的移動軌跡能完美轉譯至螢幕上，再加上符合人體工學的機身設計、ROG獨家微動開關插槽，以及Aura Sync同步燈效，不僅可提供玩家舒適手感，無時無刻掌握戰略優勢，還能與其他支援此功能的周邊裝置輕鬆同步，即起以新台幣3,490元上市。

ROG Balteus Qi無線充電滑鼠墊

全新ROG Balteus Qi為一款RGB電競滑鼠墊，其具備便利的Qi 無線充電功能，可讓玩家在一面操控滑鼠的同時，提供足夠空間為相容此功能的手機等個人行動裝置進行充電，此外，ROG Balteus Qi細微的紋理表面經過優化，可提供滑鼠追蹤品質、降低阻力，成就精準操作體驗，並具備15個可獨立自訂的RGB燈區，可與廣大的Aura生態系統產品同步串連，營造令人目眩神迷的遊戲氛圍，讓玩家更沉浸其中，即起以新台幣2,890元上市。

ROG Delta Core電競耳麥

ROG Delta Core電競耳麥採用3.5mm耳機孔，可支援PC、Mac、PlayStation® 4、Xbox、任天堂Switch等遊戲主機與手機，最重要的是，還搭載ASUS Essence釹磁鐵驅動單體、獨家氣密式耳機腔體，以及Audio Signal Diversion技術，能傳遞無可比擬的Hi-Fi音訊品質與震撼人心的渾厚低音，再加上符合人體工學的D形耳罩、輕巧舒適的ROG Hybrid耳墊相輔相成，除可緊密服貼完加雙耳，就算進行馬拉松式的長時間遊戲對戰或實況直播，也不會感到疲勞不適，即起以新台幣2,890元上市。

▲ROG玩家共和國推出多款搭載最新NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡的電競筆電。（圖／ROG提供）

▲「ROG PNK LTD」粉紅限定系列週邊。（圖／ROG提供）

▲下為「ROG Matrix GeForce RTX™ 2080 Ti」一體式水冷旗艦電競顯示卡、上為「ROG Rapture GT-AC2900」電競路由器。（圖／ROG提供）