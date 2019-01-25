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訪談／蘋果《一個桶》不裝佩奇而是裝雞蛋！導演有話要說

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▲Apple釋出新春賀歲影片《一個桶》，桶子裝的是雞蛋、重摔之後還沒事，意外引爆話題。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司稍早釋出的賀歲影片《一個桶》，推出不到2小時，YouTube官方頻道已經超過萬人觀看，只不過最後桶子裡面裝的不是小豬佩奇、不是iPhone Xs，也不是最近上市的HomePod，而是雞蛋，鏡頭拉近母親跟遊子之間的情感，因此過程有一幕桶子從陡坡上重摔，對比完全沒事的雞蛋們，讓這桶子意外成為話題，訪談過程中，國際名導賈樟柯，有話要說。

▲國際名導賈樟柯。（圖／記者洪聖壹攝）

引爆話題的「那個桶」

稍早在北京舉辦的“Today at Apple“活動當中，Apple 邀請國際名導賈樟柯，釋出由iPhone Xs呈現「鄉愁」，影片從市井小民過完春節最後一天作為出發，帶出母親為遊子準備的「家鄉味」，以及遊子帶著這沈重的桶子歷經千山萬水回到大城市的過程，拍攝出感人的《一個桶》賀歲影片。

根據導演賈樟柯所說，這部影片是在重慶、貴州交界處，敘述來自大山的男子和家人相聚、分離的過程，因此主角在回去大城市時，必須要經過重山峻嶺、河流、橋樑，影片當中有個非常驚險的一幕，就是主角在回家爬上陡坡時，桶子上的握把終於支撐不住重量，突然斷裂，整個桶子重摔之後滾下山坡，但是影片最後可以看到，主角打開桶子之後，裡頭裝的是來自故鄉的泥沙跟雞蛋，就是這一幕，不僅感動人心，而且引爆話題。

有網友說：「這桶子哪裡買的，這樣子雞蛋居然不會破。」、「歷經春運的人，都知道這個桶。」、「這個桶，以前我爸媽都是這樣帶回來的，因為那時候只能自己去車站買票，車次又少，都是臨時買到站票，然後這個桶可以放東西、又可以坐著，現在家裡還在用」、「這個桶子非常堅固，在我們農村很實用」。

其實類似這種桶子換成在台灣，多數是拿來裝水泥或者是油漆的白色大桶，除了堅固耐用之外，也相當實用，後續也引發網友想像力，有網友說：「你看那桶跟HomePod多像」、「HomePod宣傳片」...

桶內裝的「輕」與「重」

導演賈樟柯指出，《一個桶》是團隊跟蘋果共同尋找的故事，也要特別感謝蘋果關注到這只桶。那是你在火車上、車站、鄉間小路上才看得到的，以往大家可能都覺得大型企業只專注在高科技、高消費族群，但其實從這次合作發現擁有高科技的蘋果關注的是大多數人的生活，這才是最為難得的。

導演再補充：「我特別喜歡這個創意，他不是講回家，而是回家之後，離開家。這個故事是春節要結束了，很惆悵，因為要離開父母、離開家。另外一個也是一個短短旅程，主人公回到工作的地方，開始新的生活。」

至於為什麼把雞蛋放了很多沙子，讓孩子帶回家，主要是希望用「桶子重」和「雞蛋的輕」這種強烈的對比來描述父母對子女的愛，把他們認為最好的留給子女，千言萬語盡在其中。團隊也是帶著這樣的感動，寄託在這支影片。

Apple指出，《一個桶》展示的輕重是城市跟故鄉的對比，城市很「輕」，在外漂泊的遊子擁擠在千萬人口的城市裡，為改變自己命運而奮鬥，輕到不留下任何痕跡，所有行為都轉瞬即逝；故鄉味卻很重，家人從未間斷的關心與愛，和在離鄉之時，被塞滿的沈重行囊，這些情感稱之為「重」。

賈樟柯則以自己為例，指出「我每年都回家過年，印象深刻就兩件事，一個是跟家人一起做飯，春節的做飯，像一個儀式一樣，像是我老家，每天都有個主題，30炸丸子，到了初一，家裡不動刀，都是炒、蒸，家裡的氛圍就是聊天，媽媽會問很多她感興趣的生活，是家人充分交流的時間。另一個是相聚跟分別，初五初六要離家，媽媽都會整理行李，每個角落都塞入各式各樣的吃的，一直跟他說北京甚麼都有，媽媽說了一句：『每次春節都要經歷這個相聚跟分離。』這也是這次《一個桶》裡頭核心的精神。」

全程用手機拍的

談到跟 Apple 公司的合作，賈樟柯透露，這次拍攝最吸引他的有兩點：

一是全程用手機拍電影。這是25年從業來第一次，這個行業總是不斷在革新，現在總算感受到了，怎麼不一樣，有什麼優點。

另外一個是在茫茫人群裡的一個大故事。像是在火車上、在輪船上，他們興沖沖回家，或是從家到城市，都拎著一個桶，這個桶裡是什麼？背後有什麼故事？

賈樟柯指出，用手機拍片可以輕鬆上天入地，相較於笨重的燈光、設備、攝影機，這次使用的iPhone Xs非常自由，可以在各種空間裡面靠近人，有個場景是要呈現主角在摩托車上抱著桶子的情感，以及母親站在原地擔心的表情，那段其實攝影師就坐在另一個摩托車拍，非常自由。而且劇組很多人都有手機，各種角度、各種機位，都可以操作。

此外，這部影片人物都在真實空間拍攝的，人物在空間關係景深怎麼處理，怎麼透過慢動作讓情感在環境裡面抽離出來，也是蘋果手機一個非常大的優勢。另外是細節的呈現，有的用慢鏡頭，讓動作更具有抒情感，而且還可以拍4K。面對媒體提問下個作品，他透露接下來真的會鄭重考慮用手機拍電影。

「離開家，哪怕離開一公里，都是非常漫長的，哪怕是千山萬水，離不開的，是一份家味。」

其實，這種跟家人相聚、分別，是每年數幾億人都要經歷的。對許多在外奮鬥的人來說，回到家中最喜歡、也最討厭的，就是父母親的嘮叨。春節結束要回到大城市之前，母親總是東塞西塞的情境，相信也是每個人都有過的，甚至有些人可能會覺得母親準備的這些東西要扛回去，還會嫌麻煩。

但是如果仔細看影片，主角從頭到尾，始終帶著微笑，帶著自己對家鄉的思念，不怕別人異樣眼光，扛著這沈重的白色大桶回到住家，中間還有一幕是主角上了公車之後，結果突然想到桶子落在公車外，他很緊張的大叫後，下車拿好桶子再上車。理由很簡單：「那裡頭有來自家鄉的味道。」相信《一個桶》在意外創造話題之餘，對於在異鄉打拼的你我來說，更能從中看到自己的人生縮影。

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關鍵字：Apple,iPhone,HomePod

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