手搖飲控快加！LINE好友《喝飲料大師》懶人必備　「隨機功能」實用度100

▲讓「喝飲料大師」幫你決定今天喝什麼吧！（圖／《ETtoday新聞雲》）

網搜小組／綜合報導

午後來一杯手搖飲，是許多上班族的小確幸，但有時候想喝飲料時，卻不知道要喝什麼、選哪家時，該怎麼辦呢？這些問題就交給LINE的Chatbot「喝飲料大師」吧！它除了可以推薦飲料之外，還可以查詢各家飲料店的菜單，簡直就是選擇障礙者和手搖飲控的福音啊！

先加入「喝飲料大師」的帳號，接著打開聊天頁面，會看到教學訊息「1.點擊下方選單開啟功能」、「2.直接輸入店家名稱」、「3.打『喝』或『喝啥』『喝什麼』」。接著來看看教學的3種方法，照著第1點，點擊下方選單，就會看到上面有隨機鮮果茶、隨機奶類、隨機茶類、隨機店家（含MENU）；這時候如果點隨機系列，聊天機器人就會照你點選的類別推薦你一款飲品。

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▲喝飲料大師的聊天視窗畫面。（圖／《ETtoday新聞雲》）

第2點的話，直接輸入店家名稱，「喝飲料大師」就會把該店的菜單傳給你；如果不知道要選哪一家，也可以點選單中的「隨機店家」，聊天機器人一樣會隨機丟給你一家手搖飲店，並附上MENU。

▲圖為隨機店家（左）和隨機推薦飲品功能（右）。（圖／《ETtoday新聞雲》）

第3點，很適合完全不知道要喝什麼的人來用，因為只要在訊息欄輸入「喝」或「喝啥」、「喝什麼」並送出，聊天機器人會以不分類的方式，隨機選出一樣飲品給使用者參考。另外，「更多功能」的部分，只要點選就能幫忙新增店家菜單，也可以提供新功能的建議。

▲喝飲料大師好友數已經快達到5萬7千人。（圖／《ETtoday新聞雲》）

身為飲料控的人，真的不能錯過這個LINE聊天機器人，以下提供「喝飲料大師」的 LINE ID和QR Code：

「喝飲料大師」LINE ID：@fdb1516q

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