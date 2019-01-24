洗錢防治法掃出台東體中侵占案　女職員A錢回娘家

▲台東體中驚傳學校職員侵占學生儲金案件。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

台東體中驚爆學生儲金遭侵占百萬元！余姓女承辦人涉嫌利用職務之便，挪用選手苦練得來的比賽獎，以及和經濟弱勢學生的獎助學金，金額超過100萬元，余女聲稱錢拿回娘家「補貼家用」，也已第一時間補回，受害學生家長指控余姓承辦人已是累犯，校方卻予包庇，行徑太可惡；校方則強調，絕無包庇。全案已由檢調介入調查。

受害學生家長控訴，余女約6年前承辦學生儲金業務，數年就曾因私吞學生儲金款項遭校方懲處，但校方卻仍未調整其職務，繼續讓她承辦此業務，以致再犯，十分不應該！

家長指出，去年9月，因郵局不再承辦學生儲金業務，必須將校內學生儲金餘額轉進學生開立的郵局帳戶內，余女見有機可乘，竟陸續將學生儲金款項私下搬至她個人口袋。

9月底，經學生及家長發現後向校方反映，但校方卻明顯包庇，並未立即停職或報案，仍讓余女陸續挪用款項。直到11月，家長忍無可忍，四處陳情，校方才成立調查小組，但校方仍未依法請廉政署處理，反而還給時間讓余女將錢補回；但因虧空款項過於龐大，一時無法補回，違法誇張行徑讓家長看不下去，憤而向校長抗議，校方才向檢調舉報。

家長痛斥，那些錢都是孩子平日苦練，參加比賽，奮力爭得的血汗錢，或者是清寒孩子的獎助學金，校方竟這麼眼睜睜的看著余女蠶食鯨吞，且一犯再犯，試問於心何忍？這是辦學應有的態度嗎？受害家長也質疑，余女接辦學生儲金業務以來，究竟侵吞多少獎金及補助金？完全無從得知，希望檢調徹底清查，還給孩子們的血汗錢。

台東體中學務處主任鄭銘裕出面表示，校方絕無任何包庇行為，11月底得知後即展開調查，整個調查過程也全都依法處理。至於家長所指6年前一事，經查，余姓女並非私吞學生儲金，而是行政作業延遲，所以，當次才未予調離職務；此次一定會協助檢方徹底調查短少金額，校方絕對會依法行事，不會有任何包庇行為。

體中老師對此案也都相當訝異，指出女任職學校已10多年，平時工作相當認真，不敢相信竟會發生挪用公款的事。台東地檢署主任檢察官連思藩則表示，目前已分案進行偵辦，余女也自行前至地檢署說明；檢方一定會秉公查明真相，勿枉勿縱。