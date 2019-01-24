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馬來西亞選出新國王！　59歲彭亨州蘇丹「東姑阿布杜拉沙」

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▲▼ 東姑阿布杜拉沙（Tengku Abdullah Shah）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 東姑阿布杜拉沙（Tengku Abdullah Shah）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞王室24日選出59歲的彭亨州（Pahang）蘇丹東姑阿布杜拉沙（Tengku Abdullah Shah）為新國王。該國最高元首通常被稱為「國王」，屬於虛位君主，由9個王室的統治者（「蘇丹」或「拉惹」）輪流出任。大馬前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）6日突然宣布退位，成為首位在5年任期屆滿前就退位的蘇丹。

▼大馬前最高元首、蘇丹穆罕默德五世6日突然宣布退位。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞蘇丹,蘇丹,穆罕默德五世,Muhammad V,。（圖／達志影像／美聯社）

穆罕默德五世以到國外接受「跟進治療」的名義，於去年11月2日至12月31日請病假。當地媒體報導，他遠赴俄羅斯迎娶25歲辣模埃沃金娜（Oksana Voevodina），在莫斯科一處音樂廳舉行婚禮。然而，官方至今沒有證實這些消息。

東姑阿布杜拉沙月初取代父親蘇丹阿末沙（Sultan Ahmad Shah），出任彭亨州（Pahang）蘇丹，為成為國家元首鋪路。大馬13個州中，有9個州設有世襲統治者制度，該國1957年獨立後，各州元首就依照最初決定的順序，輪流出任國王，經由統治者會議（Conference of Rulers）做出最終決定。

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