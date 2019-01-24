女腹痛切卵巢致更年期提早　控醫未告知後遺症獲賠80萬　

▲女子指控劉姓醫師未清楚說明術後後遺症，讓她做出錯誤判斷進行手術，因此提告求償。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

突發中心／台北報導

林姓女子2005年間因婦科問題至台北醫學大學附設醫院婦產科就醫，其劉姓主治醫師告知她有子宮肌瘤及子宮肌腺瘤的問題，必須以手術切除，於是在同年7月底接受手術。林女術後產生諸多後遺症，更提早進入更年期，甚至再也無法孕育後代，但劉姓醫師卻自始至終未告知她，讓她精神遭受莫大痛苦。林女事後憤而提告，台北地院審理後，判醫院與醫師須連帶賠償80萬元。

判決書指出，林女2005年因腹痛就醫，同年7月以「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」進行手術摘除肌瘤；2014年，林女再度因腹痛就醫，而被診斷出有卵巢囊腫。劉姓醫師建議她須採取自費的達文西手術切除全子宮及雙側卵巢、雙側輸卵管，但術前並未告知林女術後可能會有熱潮紅、骨質疏鬆、憂鬱等更年期障礙問題，讓林女在未清楚了解會有何後遺症的情形之下，貿然進行手術。

林女術後產生諸多後遺症，身體痛苦難耐，精神也遭受莫大傷害，憤而提告求償。開庭時，醫院及劉姓醫師辯稱，林女自始至終都知道要切除子宮，術前也有交付手術說明書給對方，且她也在手術同意書上簽名，因此否認有過失。

法官審理後認為，劉姓醫師在手術前未盡說明義務，讓林女在不了解手術情況下，做出錯誤醫療決定，因此判醫院及劉姓醫師須連帶賠償林女2060元醫療費及80萬元精神慰撫金。

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