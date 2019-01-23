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理財專家在台吸金2億元不夠　找乾媽赴日拓展「業務」

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▲理財專家廖泰宇涉用投資「以太幣」等名目吸金2億元，還疑似透過乾媽協助，把吸金觸角伸向日本。（圖／翻攝自廖泰宇臉書）

記者劉昌松／台北報導
曾因馬勝集團吸金案遭判刑的講師廖泰宇，在老東家被破獲後，涉嫌另組吸金集團，以投資虛擬貨幣「以太幣」等噱頭，在台吸金超過2億元，廖遭收押後，檢調又查出他的高姓乾媽，涉嫌幫廖到日本舉辦說明會，拓展「業務」，台北地檢署23日指揮調查局北機站搜索12處地點，約談高女等5名被告到案。

馬勝集團吸金案是在2015年遭查獲，有理財專家之稱的廖泰宇因此在2018年被判刑8年，沒想到他完全沒在擔心，在法院審理期間，又與同夥另組吸金集團，涉嫌在2017年到2018年間，以高獲利為餌，假藉出租手機記體空間、投資虛擬貨幣以太幣等名義，吸金超過2億元。

2018年12月，檢調首度搜索約談這個以太幣吸金集團後，將廖聲押禁見獲准，同夥女牧師洪雅蕙則被法院裁定100萬元交保，辦案人員持續追查發現，廖的高姓乾媽疑似協助招攬客戶吸金，甚至為了拓展「業務」，把吸金觸角伸向海外發展，遠赴日本舉辦說明會，遊說當地投資人投資。

檢調23日發動第二波偵查行約談鎖定高女，以及鍾姓、唐姓2名下線幹部，和2名廖的助理，共5名被告，並搜索相關人的住處等12個地點，全案依違反《銀行法》偵辦。

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關鍵字：廖泰宇,洪雅蕙,馬勝,吸金,銀行法,以太幣

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