正妹總裁「不懂電腦」擁23房產＋4名車　涉吸金45億流亡泰國

▲創立杭州騰信堂的朱姓女子，素有「金融才女」之稱。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

在杭州創立投資公司的朱姓女子因涉嫌吸金10億元人民幣（約新台幣45億元），流亡泰國，於7日落網。據了解，她16歲打工起家，之後跨足金融界，憑著容貌和口才的優勢，在業界「風生水起」，素有「金融才女」之稱，在泰國落網時，警方還在住處找到許多泰文教材，似乎是打算在當地定居。

《錢江晚報》微信公眾號指出，這位高中學歷的「金融才女」23歲創業，雖不懂任何電腦知識，但憑著良好的相貌，能說會道，「混得很不錯」，並於2010年創立「杭州騰信堂投資管理有限公司」，名下被查獲有喬治巴頓、賓士等豪車4輛，還有23套房產，扣押涉案資金高達2900多萬元人民幣。

▲朱姓女子落網。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

據了解，杭州拱墅區警方在去年7月7月15日接獲報案，偵查發現朱姓女子涉嫌吸金10億元人民幣後下落不明，警方懸賞人民幣10萬元，並在今年年初發現她藏身泰國曼谷，於7日落網。

「金融才女」落網處客廳牆上還掛著學習泰語音標的畫冊，筆記本上也有自學泰語的紀錄，彷彿準備長期留在泰國。另外，還找到10多支手機，疑似是怕被警方追捕使用，流亡的這些日子，她靠「吃老本」度日，帶有大量現金，被杭州警方16日晚間押送回國。

如今「杭州騰信堂投資管理有限公司」的網站已經無法進入，不過百度百科上的公開資料中寫道，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司是一家專業的綜合性的投資管理咨詢服務平台， 成立於2010年7月，主要為客戶提供投資管理信息與咨詢服務。