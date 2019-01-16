E奶名媛必點酒店紅牌曝光！狠胸高挑白皙妹　一招絕活收服她

▲酒店紅牌小姐陳琳（圖）拳術高超，胡嘉嘉前往消費2次，必點名她坐檯。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

屢次躍上社會新聞版面的E奶名媛胡嘉嘉再爆爭議！台北市林森北路一家酒店幹部指控，胡在去年3月曾和友人2度至該酒店消費十多萬元，事後卻以出國、住院、老公會處理、朋友幫忙回帳等理由推托不還錢，酒店幹部無奈表示：「看她表面光鮮亮麗，沒想到竟然是個賴皮鬼。」而她二度前往消費必點檯的「酒店紅牌」如今也曝光。

她是花名「陳琳」的小姐，身材高挑、皮膚白皙，不嬌柔做作的個性獲得不少客人青睞，加上「數字拳」喊得相當厲害，有「數字拳女王」的封號，讓胡嘉嘉及友人甘心為她捧場。

▲胡嘉嘉身材姣好，出現鏡頭前從不吝嗇秀出傲人雙峰。（圖／鏡週刊提供）

陳琳也告訴本刊記者，她對胡嘉嘉印象相當深刻，因為胡女和友人第一次上門消費時，就點名要很會喊「數字拳」的女生，她當天從傍晚7點陪坐到凌晨4點。

胡女第二次上門消費，同行友人又直接點名她，從凌晨1點坐檯到早上7點，「我記得很清楚，她二次來都是簽帳，聽幹部說好像還沒回單。」



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