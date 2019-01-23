鄭惠中月領補助6千　應曉薇：她認為鄭麗君應多照顧資深藝人

▲鄭惠中道歉記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中甩一巴掌，臉上留下巴掌印，引發外界譁然。台北市議員應曉薇23日在臉書表示，鄭惠中每個月領社會局補助6千餘元，餐會現場看到那麼多演藝人員生活過的很辛苦，認為文化部長應該多照顧資深藝人。

應曉薇表示，鄭惠中本名鄭心儀，民國41年出生，是60、70年代中視的歌星，民國72年因發生車禍導致坐輪椅10年，靠著復健努力重新站起，領有身障卡，也是臺北市的低收入戶，每個月領社會局補助6千餘元。

應曉薇說，鄭惠中透過她召開記者會，表達對鄭麗君的道歉之意，「但對於政府去蔣化，研擬拆除中正紀念堂，是撕裂人民的感情絕不能容忍。」

應曉薇表示，鄭惠中透露，餐會現場看到那麼多演藝人員生活過的很辛苦，認為文化部長應該多照顧資深藝人，卻做一堆所謂轉型正義的事，製造族群對立、撕裂人民情感，造成社會動盪、兩岸衝突，讓年輕藝人登陸愈來愈困難，「因為愈想愈氣才會衝動打人。」

應曉薇表示，22日記者會結束後，鄭惠中也在她的陪同下親自到大安分局說明案情，鄭惠中也希望能透過應曉薇議員研究室的聯繫，23日早上9時30分親自到文化部，當面向鄭麗君表達道歉。