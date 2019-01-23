影／貴婦奈奈夫億元債主曝光！黃博健留「神祕號碼」：如果我消失找他救

▲朱惟平（左）擔任杏立博全營運顧問，根據診所內帳，發現他與黃博健有密集資金往來，最後還取得診所經營權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

杏立博全診所在去年11月底無預警倒閉，外界不知，根據檢調查扣內帳等文件顯示，診所的所有權早在去年就已易主，原掛名診所負責人的黃博健父親、台大名醫黃立雄，因積欠「大寶哥」朱惟平9400萬元債務，已將診所經營權、設立登記文件及所有機器設備全數讓渡給大寶哥，對外卻仍掛名診所負責人持續吸金。

據雙方簽訂的合約顯示，2人約定診所營業收入每月扣除必要成本後，黃立雄須在次月10日前，將餘款全數交給大寶哥，以用來扣抵積欠的9400萬元債務及所衍生的利息，直到債務全部清償，診所經營權及設備才能再回到黃立雄手上。

又依照診所內帳資料顯示，黃博健另向大寶哥借貸300萬元，到期日是去年7月25日，按月扣息15萬元，依此推算，大寶哥放款月息多達5％，黃立雄的9400萬元債務，每月利息恐達470萬元，某程度等同是黃博健父子資金的上線，光是利息就賺走大把鈔票。

黃博健資金壓力龐大，去年11月間，他曾因還不出錢被黑衣人綁走，靠著貴婦奈奈交涉，才救回老公。黃博健回到診所後，曾告訴核心醫師「快要出事了」，並留下一警政署高官的私人行動電話，拜託對方「如果我突然消失，一定要打給這個人救我。」

知情人士告訴本刊，黃博健逃亡前幾天，黃還向診所醫師及護理師調錢，其中有位護理師以為診所生意興隆，為賺利息錢，向家人借了上百萬元，和診所不少醫護人員一樣，都成了受害者。至於大寶哥朱惟平的手機則未開機，至截稿前無法得知其回應。



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