「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

▲H女透露自己與法王的首次性行為發生於2013年9月13日，H女隔天又再以信徒身分前往晉見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

第17世大寶法王噶瑪巴在全球擁千萬信徒，宗教地位無比崇高，本刊卻接獲H女投訴，指噶瑪巴破壞戒律，與女性交往長達5年，更曾發生3次性關係，記者獨家取得錄音檔，法王在對談中直言女方「就是想我」，認為2人是「酸甜苦辣都有」的關係，可見感情遠超過弟子與上師。

H女提供的對話記錄共11段，總長達18分21秒，是2人於2018年8月31日用Skype通訊軟體通話時所錄下，法王的語氣親暱，內容更宛如情侶般的對談。

在談話間，噶瑪巴要H女叫他「小牛」，還不停地說希望H女到美國或加拿大找他，想和H女「當面聊聊」，更直言2人的關係「應該多溝通」。

讓H女困惑的是，明明她與法王的關係已超出上師與弟子，法王對她卻若即若離。對此，H女多次問法王：「你為什麼要找上我？」對方則不斷安撫H女，要她換個「比較軟的語氣」，還說他知道H女心裡在想什麼。

大寶法王甚至在對話中脫口而出：「其實呢，說來說去呢，妳就是想我。」接著又如世俗情侶般對H女說，2人是「酸甜苦辣都有的一個關係」「有情就有仇」，還認為H女只是因為對他的情感而無理取鬧，2人有如情人般的私語。

雖然證據皆顯示2人絕非一般的上師與弟子關係，但本刊盡所能地查證，也只能證明到此階段，並不能明確指出其男女朋友關係。因此羅列對話供參。

以下為大寶法王與H女親密對話的原始譯文 H女：我和你是什麼關係啊？ 大寶法王：妳跟我這關係呢，是，酸甜苦辣都有的一個關係。 H女：沒有啦！ 大寶法王：真的，酸也有甜也有苦也有辣也有。 H女：沒什麼甜，我看不出來有什麼甜，都是你在甜我不甜，我不想提宗薩欽仁波切了。 大寶法王：唉呀我不是剛剛說了，妳先別提了好不好？好啦先放輕鬆，妳就換個語氣吧！ H女：對，我也覺得你也滿聰明的，就是這證明了你去美國這一年，你也變了不少，就是說講講話，講講一些話。 大寶法王：等一下、等一下。 H女：溝通一下，也死不了人，這樣變成熟不是很好嗎？ 大寶法王：不是。 H女：我常在想，精神分裂者也有成熟的精神分裂者，也有幼稚的精神分裂者。 大寶法王：妳、妳、妳、妳、妳就換個語氣來說一下，妳之前都是很硬的語氣，現在比較軟的語氣說一下，要不要幫妳說？ H女：不用了啦，我告訴你，這就是真正的我，而且你把我惹怒到這個樣子呢，也不是很容易的。 大寶法王：不是，那還是換個語氣來說一下吧！ H女：我沒有什麼別的語氣，這就是我啊，只是你之前對我認識不清。 大寶法王：不是，我的意思就是說，語氣的意思就是說，妳就不要那麼狠的語氣。 H女：我現在很柔軟啊！ 大寶法王：那要不要幫妳說？ H女：不用、不用、不用，我知道你要幹嘛，但是呢，就是⋯ 大寶法王：我不是那個意思，還是妳自己說吧！ H女：我沒有什麼要說的啊！ 大寶法王：有，妳的心底下妳想什麼我知道，我感覺到。 H女：那你就幫我說吧，我自己都感覺不到。 大寶法王：其實呢，說來說去呢，妳就是想我。 H女：不是啦！我沒有什麼想你，你不要把那些其他女孩子要跟你演的那段套在我身上。 大寶法王：說，有沒有？ H女：我跟你的戲已經演了，我沒有想你，我沒有什麼好想你的，我只是想跟你把事情說清楚。 大寶法王：不是，有、有、有。 H女：如果一年前就講清楚，我早就跟你散了。 大寶法王：等一下、等一下，有情就有仇。 H女：你有你的女朋友這麼多個，我是沒有稀罕當你的什麼。



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