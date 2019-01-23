　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲H女透露自己與法王的首次性行為發生於2013年9月13日，H女隔天又再以信徒身分前往晉見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

第17世大寶法王噶瑪巴在全球擁千萬信徒，宗教地位無比崇高，本刊卻接獲H女投訴，指噶瑪巴破壞戒律，與女性交往長達5年，更曾發生3次性關係，記者獨家取得錄音檔，法王在對談中直言女方「就是想我」，認為2人是「酸甜苦辣都有」的關係，可見感情遠超過弟子與上師。

H女提供的對話記錄共11段，總長達18分21秒，是2人於2018年8月31日用Skype通訊軟體通話時所錄下，法王的語氣親暱，內容更宛如情侶般的對談。

在談話間，噶瑪巴要H女叫他「小牛」，還不停地說希望H女到美國或加拿大找他，想和H女「當面聊聊」，更直言2人的關係「應該多溝通」。

讓H女困惑的是，明明她與法王的關係已超出上師與弟子，法王對她卻若即若離。對此，H女多次問法王：「你為什麼要找上我？」對方則不斷安撫H女，要她換個「比較軟的語氣」，還說他知道H女心裡在想什麼。

H女表示法王與她最後一次性行為是於2015年8月22日，2人在前一天還留下合影。（讀者提供）

大寶法王甚至在對話中脫口而出：「其實呢，說來說去呢，妳就是想我。」接著又如世俗情侶般對H女說，2人是「酸甜苦辣都有的一個關係」「有情就有仇」，還認為H女只是因為對他的情感而無理取鬧，2人有如情人般的私語。

經瓦器錄音實驗室比對，確認H女提供的錄音檔是大寶法王的聲音。

雖然證據皆顯示2人絕非一般的上師與弟子關係，但本刊盡所能地查證，也只能證明到此階段，並不能明確指出其男女朋友關係。因此羅列對話供參。

以下為大寶法王與H女親密對話的原始譯文

H女：我和你是什麼關係啊？

大寶法王：妳跟我這關係呢，是，酸甜苦辣都有的一個關係。

H女：沒有啦！

大寶法王：真的，酸也有甜也有苦也有辣也有。

H女：沒什麼甜，我看不出來有什麼甜，都是你在甜我不甜，我不想提宗薩欽仁波切了。

大寶法王：唉呀我不是剛剛說了，妳先別提了好不好？好啦先放輕鬆，妳就換個語氣吧！

H女：對，我也覺得你也滿聰明的，就是這證明了你去美國這一年，你也變了不少，就是說講講話，講講一些話。

大寶法王：等一下、等一下。

H女：溝通一下，也死不了人，這樣變成熟不是很好嗎？

大寶法王：不是。

H女：我常在想，精神分裂者也有成熟的精神分裂者，也有幼稚的精神分裂者。

大寶法王：妳、妳、妳、妳、妳就換個語氣來說一下，妳之前都是很硬的語氣，現在比較軟的語氣說一下，要不要幫妳說？

H女：不用了啦，我告訴你，這就是真正的我，而且你把我惹怒到這個樣子呢，也不是很容易的。

大寶法王：不是，那還是換個語氣來說一下吧！

H女：我沒有什麼別的語氣，這就是我啊，只是你之前對我認識不清。

大寶法王：不是，我的意思就是說，語氣的意思就是說，妳就不要那麼狠的語氣。

H女：我現在很柔軟啊！

大寶法王：那要不要幫妳說？

H女：不用、不用、不用，我知道你要幹嘛，但是呢，就是⋯

大寶法王：我不是那個意思，還是妳自己說吧！

H女：我沒有什麼要說的啊！

大寶法王：有，妳的心底下妳想什麼我知道，我感覺到。

H女：那你就幫我說吧，我自己都感覺不到。

大寶法王：其實呢，說來說去呢，妳就是想我。

H女：不是啦！我沒有什麼想你，你不要把那些其他女孩子要跟你演的那段套在我身上。

大寶法王：說，有沒有？

H女：我跟你的戲已經演了，我沒有想你，我沒有什麼好想你的，我只是想跟你把事情說清楚。

大寶法王：不是，有、有、有。

H女：如果一年前就講清楚，我早就跟你散了。

大寶法王：等一下、等一下，有情就有仇。

H女：你有你的女朋友這麼多個，我是沒有稀罕當你的什麼。


更多鏡週刊報導
【法王犯淫戒】「夜夜視訊天天愛」　法王網聊超露骨
【法王犯淫戒】擺脫隨扈保鑣　法王三次半夜溜進她房間
【法王犯淫戒】擁全球千萬信眾　大寶法王睡女弟子

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工網驚呆
利菁證實孫生離開《麻辣》嘆「不爽就不來」：了解我的為難嗎
美眾院無異議表決通過　支持台灣重返WHO
黃國昌驚爆「菸稅被污走」內幕：這群人根本沒在怕
奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0
侯漢廷：一個巴掌傷害政客玻璃心
快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

關鍵字：鏡週刊,法王

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

「她手有動一下」3歲女童還在急救　百萬房仲父通知前妻後到台南訪友

大寶法王睡女弟子「撩妹錄音曝光」 　半夜溜房發生性關係

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

貴婦奈奈台灣合夥人曝光！密帳流出「名醫放款收高息」　杏林博全早易主

中和黑幫衝突！44人洗車場喬5萬債　55警長短槍直搗全押回

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

打鄭麗君一巴掌　資深藝人鄭惠中依妨害公務限制住居

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

「她手有動一下」3歲女童還在急救　百萬房仲父通知前妻後到台南訪友

大寶法王睡女弟子「撩妹錄音曝光」 　半夜溜房發生性關係

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

貴婦奈奈台灣合夥人曝光！密帳流出「名醫放款收高息」　杏林博全早易主

中和黑幫衝突！44人洗車場喬5萬債　55警長短槍直搗全押回

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

打鄭麗君一巴掌　資深藝人鄭惠中依妨害公務限制住居

背部最容易受寒！天冷防血壓飆升猝死...「超抗寒配件」曝光

鄭惠中月領補助6千　應曉薇：她認為鄭麗君應多照顧資深藝人

2019必須入「珍珠」的坑！這樣戴超時髦，不會像媽媽

北港另類景點「諸元內科醫院」　融合藝術、歷史與自然世界

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

從北韓逃到中國更慘！脫北女孩遭囚「色情直播」…8年血淚故事曝光

起底鄭人碩花心前科！　花名單還有「D奶女星」險成小三

看好亞洲市場前景　Dyson總部將從英國遷往新加坡

美股殺聲隆隆終結連4漲　台指期開低跌近30點向下低探9800點

代工五哥尾牙周／緯創喊加薪5%　和碩現金獎每人1.2萬起跳

「快看樹懶X」下秒撞前車！　員警一問...兒子全招了！1.9萬人笑噴

社會熱門新聞

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉..

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死..

糗！正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄..

18歲情侶摔車1死1傷　她忍痛..

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！高大..

起底鄭惠中　曾經害死司機被判刑

貴婦奈奈密帳曝光　合夥名醫放款..

大寶法王睡女弟子　撩妹錄音曝光

女童玩「高壓噴槍」亡　檢：顏面..

關鍵7分鐘！　父持噴槍2度靠近..

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長..

打鄭麗君巴掌　鄭惠中被限制住居

G哥裝備齊全「蓋外帳抗寒」不敵..

更多熱門

相關新聞

小薰是「2次劈腿受害者」：我太笨了！

小薰以「黑澀會美眉」起家，後來改行演戲，演技漸獲肯定，沒想到如今雖然鄭人碩搶先放出離婚消息，她卻多了一樁介入別人家庭、挨元配罵的負面腥聞。

苗博雅舊愛是「十大正妹議員」

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

貴婦奈奈夫「調頭寸」訊息曝光！

大寶法王睡女弟子　撩妹錄音曝光

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

刮刮樂中獎　他曝光領獎影片爽翻

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

更多

最夯影音

更多

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面