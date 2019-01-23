貴婦奈奈台灣合夥人曝光！密帳流出「名醫放款收高息」　杏林博全早易主

圖、文／鏡週刊

杏立博全醫美診所倒閉，創辦人黃博健與妻子貴婦奈奈捲款10億元潛逃加拿大，被害人求償無門。民間金主與黃博健的LINE對話顯示黃可能因玩期貨慘賠數億元，造成重大資金缺口，不僅預謀吸金填補財務黑洞，還向地下錢莊借款。

▲貴婦奈奈（右）和老公黃博健（左）潛逃加拿大，引起當地台胞群情激憤，已在臉書組成社團緊追行蹤。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊取得診所內帳，顯示黃被高額貸款利息壓得喘不過氣，硬把診所股權膨脹8倍對外吸金。啟人疑竇的是，掛名診所顧問的「大寶哥」朱惟平及首席醫療長柯威志，不僅合夥投資，還分別按期領取高額利息及高薪，如今檢調已查扣該份內帳，正擴大追查中。

貴婦奈奈、丈夫黃博健及名醫公公黃立雄開設的「杏立博全」醫美診所，年前無預警倒閉，並驚爆捲款逾10億元潛逃加拿大。慘遭吸金的被害人組成自救會提告詐欺，1月8日，台北地檢署因3人多次傳拘不到，發布通緝至2044年，時效長達25年；加拿大的華人也憤憤不平，要全力追緝這對無良夫妻。

▲檢調搜索杏林博全，查扣柯威志與黃博健所簽的合夥契約及特別股交易文件，柯的角色格外引起檢調關注。

被害人求償無門，檢調偵辦卻有重大突破，已查出杏立博全診所疑有合夥人還在台灣，且直指診所顧問「大寶哥」朱惟平及首席醫療長柯威志，不僅合夥投資，還分別按期領取高額利息及高薪。

▲朱惟平（左）擔任杏立博全營運顧問，根據診所內帳，發現他與黃博健有密集資金往來，最後還取得診所經營權。

大寶哥除放款坐收高息，甚至在去年間就已成為診所實際所有人，但貴婦奈奈和黃博健卻持續利用診所名義對外吸金詐騙，檢調日前搜索診所時已查扣相關內帳及文件，案情隨時會有驚人發展。

▲杏立博全診所首席醫療長柯威志，在醫美界的名號響叮噹，外界一度以為他也是受害者，如今投資診所合夥契約曝光，他的角色備受注目。

本刊致電柯威志詢問有關合夥投資診所一事，柯表示，這不算合夥，還反覆講了好幾次「這怎麼講」後才說，這算是特別股，他沒有參與診所經營，是黃博健說要留下好醫師，才固定給他利息，本刊再追問他收到利息有無報稅，他說有報所得稅，並強調他也是受害者，對於黃博健向地下錢莊借錢及逃亡，事先都不知情，他沒參與吸金，也借錢給黃博健，損失金額不便透露。

更多鏡週刊報導

【貴婦奈奈密帳】讓渡書曝光 診所去年早移轉給他

【貴婦奈奈密帳】百萬雪茄、紅酒藏診所 還有罕見巨型鋼鐵人

【貴婦奈奈密帳】全家申請加拿大難民 竟是怕引渡至中國受審

