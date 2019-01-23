　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣州,沙面,我的第二杯咖啡,陳建騏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲位於廣州沙面的「我的第二杯咖啡」。

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸的咖啡市場近年迅速發展，咖啡店也成為許多青年創業的首選，在廣州從事咖啡培訓多年的台商陳建騏看準了這個趨勢，在近年推出了「我的第二杯咖啡」品牌，為有志創業的兩岸青年提供輔導。陳建騏表示，想在大陸創業的年輕人非常多，只有是真的有決心，通過評估的，他們都願意協助，也會投資50%的啟動資金，讓青年朋友可以沒有無後顧之憂的打拚。

陳建騏長期關注青年創業，目前是台灣青年創新創業交流協會的會長，他最早是做教育的，專門介紹外國師資到大陸的幼教補習班，會踏入咖啡產業，有一段有趣的故事，「外籍老師很多都愛喝咖啡，但是大陸的咖啡他們喝不習慣，所以每次我回台灣，他們就要我帶咖啡來，搞得我行李大部分都拿來裝咖啡豆了，我不帶又不行，他們會跟我抗議，說咖啡就是他們的生命！」

一直幫忙帶咖啡豆也不是辦法，陳建騏於是跟外籍老師們「談判」，老師們都提議乾脆開一間咖啡店，「咖啡店說開就開嗎？我也怕失敗虧損呀，所以就把補習班跟咖啡店結合，弄了一個區域販售咖啡，家長接送學生，可以順便喝咖啡，老師跟著也有咖啡喝了。」

▼陳建騏看好大陸咖啡市場前景。

▲廣州,沙面,我的第二杯咖啡,陳建騏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陳建騏沒想到的是，咖啡店一開下去，生意竟然火了，本來想弄會員制，收個100人差不多，沒想到來了400多人，就只好也把二樓的區域也弄成咖啡店，並朝著商業化發展，也起了發展咖啡培訓的念頭。

陳建騏提到，咖啡培訓剛開始做的時候，他們主要是替太平洋咖啡、星巴克咖啡等連鎖咖啡品牌培養咖啡師，幫咖啡師參加比賽，國際競賽，拿到咖啡師的證照，後來也進一步辦了咖啡生產工廠，「場地雖然不是很大，但產品有兩千多品，其實也不少，我們機器非常大，大概全中國最大，一次可以烘一噸的咖啡出來，烘焙完以後，可以自動拖到另一間做自動包裝，送到全中國的經銷商去。」

有了培訓，又有了工廠，就差品牌就能發展成「一條龍」了，團隊接著開始發展品牌，第一個品牌是是傳統的大面積咖啡店，販賣一些餐食，後來則又發想了「我的第二杯咖啡」，面向青年創業，陳建騏指出，「這個品牌想做的，就是給年輕人可以創業，因為它只需要少量的資金，兩至三名的人力，主要把門店設在商辦大樓的一樓，提供咖啡給整棟大樓，或是周邊的上班族，客源比較有保障。」

▼沙面曾是英法租界，異國情調非常濃厚。

▲廣州,沙面,我的第二杯咖啡,陳建騏。（圖／記者蔡紹堅攝）

至於資金的部分，陳建騏介紹，一間「我的第二杯咖啡」大約需要20萬元的啟動資金，包括店租、設備、裝修，但受他們輔導的話，年輕人只要準備10萬元人民幣（約45萬元新台幣），另外的50%，也就是另外的10萬元，他們會投資成為合夥人，「除了讓他們在資金上沒有後顧之憂，我們也會提供輔導及協助，所以不用擔心人力、管理上的問題，因為我們有整套的人力資源培訓，咖啡師的培訓，最主要，他們不用擔心虧本，因為虧的話，我們虧得更多。」

關於台灣年輕人來大陸發展，陳建騏建議，一定要有很強的決心再來，盡量不給自己留後路，他也訂下了三個條款，「第一，斷絕一切跟台灣的聯絡，臉書、LINE都不要用，認真的適應這裡；第二，兩年不回台灣，不要給自己退路；第三，在大陸找男、女朋友，當地人或台灣人都可以，這是熟悉這裡最快的方式。」

跟陳建騏一起做咖啡培訓的培訓專家李瑀妮也強調，創業最重要的就是決心，他們在評估的時候，除了看提案及規劃外，主要也是看人，「確定他們是很踏實的，我們都願意協助，就算比較欠缺規劃，我們也會從啟蒙、品牌架構，到整個項目的落地等提供輔導，讓他們創業上不會手忙腳亂。」

▼李瑀妮在艾黛利咖啡商學院從事培訓工作。

廣州,咖啡,李瑀妮（圖／記者蔡紹堅翻攝）

李瑀妮還說，「我的第二杯咖啡」目前已有5、6家店，今年會更積極的擴展，期望能達到50家，第一波會圍繞廣州、深圳，下一批則會到上海、北京，未來也希望能走向香港、美國等地。

對於大陸咖啡市場的前景，李瑀妮非常看好，他指出，大陸的咖啡市場這幾年發展很快，可以說咖啡時代已經來臨了，「茶飲的市場井噴過後，再來就是咖啡了，這跟台灣的狀況很相像。現在大陸咖啡市場每年以20%、30%的速度在增長，目前的市場範圍約700億，未來5年有機會成長到2兆，相信很快就會到達風口階段。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工網驚呆
利菁證實孫生離開《麻辣》嘆「不爽就不來」：了解我的為難嗎
美眾院無異議表決通過　支持台灣重返WHO
黃國昌驚爆「菸稅被污走」內幕：這群人根本沒在怕
奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0
侯漢廷：一個巴掌傷害政客玻璃心
快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

王岐山赴達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

又是婆媳問題！老公「我很喜歡老婆」　登報脫離母子關係

美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

「奶茶妹」雪梨豪宅3億元賣出　慘虧6000萬台幣

孟晚舟事件美將向加提出引渡　環時：加方高估自己了

引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

任正非：向谷歌軍團學習　撲上去、殺出一條血路

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

王岐山赴達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

又是婆媳問題！老公「我很喜歡老婆」　登報脫離母子關係

美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

「奶茶妹」雪梨豪宅3億元賣出　慘虧6000萬台幣

孟晚舟事件美將向加提出引渡　環時：加方高估自己了

引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

任正非：向谷歌軍團學習　撲上去、殺出一條血路

背部最容易受寒！天冷防血壓飆升猝死...「超抗寒配件」曝光

鄭惠中月領補助6千　應曉薇：她認為鄭麗君應多照顧資深藝人

2019必須入「珍珠」的坑！這樣戴超時髦，不會像媽媽

北港另類景點「諸元內科醫院」　融合藝術、歷史與自然世界

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

從北韓逃到中國更慘！脫北女孩遭囚「色情直播」…8年血淚故事曝光

起底鄭人碩花心前科！　花名單還有「D奶女星」險成小三

看好亞洲市場前景　Dyson總部將從英國遷往新加坡

美股殺聲隆隆終結連4漲　台指期開低跌近30點向下低探9800點

代工五哥尾牙周／緯創喊加薪5%　和碩現金獎每人1.2萬起跳

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

大陸熱門新聞

憂變范冰冰　陸藝人補稅527億..

逼女友賣淫　男友承諾結婚：要「..

登報脫離母子關係　男：我愛老婆

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好..

2019對台工作會議召開　汪洋..

看好咖啡市場　廣州「第二杯」主..

王岐山：中國大門會越開越大

孟晚舟案　環時總編抨擊加國大使

章澤天3億賣雪梨豪宅　虧600..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

清潔工「開鋁窗」砸死遊客被捕

影／首架飛機降落北京大興國際機..

傳美將提出引渡孟晚舟　環時：加..

影／陸「雪龍號」撞冰山甲板塞滿..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

刮刮樂中獎　他曝光領獎影片爽翻

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

更多

最夯影音

更多

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面