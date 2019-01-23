看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

▲位於廣州沙面的「我的第二杯咖啡」。

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸的咖啡市場近年迅速發展，咖啡店也成為許多青年創業的首選，在廣州從事咖啡培訓多年的台商陳建騏看準了這個趨勢，在近年推出了「我的第二杯咖啡」品牌，為有志創業的兩岸青年提供輔導。陳建騏表示，想在大陸創業的年輕人非常多，只有是真的有決心，通過評估的，他們都願意協助，也會投資50%的啟動資金，讓青年朋友可以沒有無後顧之憂的打拚。

陳建騏長期關注青年創業，目前是台灣青年創新創業交流協會的會長，他最早是做教育的，專門介紹外國師資到大陸的幼教補習班，會踏入咖啡產業，有一段有趣的故事，「外籍老師很多都愛喝咖啡，但是大陸的咖啡他們喝不習慣，所以每次我回台灣，他們就要我帶咖啡來，搞得我行李大部分都拿來裝咖啡豆了，我不帶又不行，他們會跟我抗議，說咖啡就是他們的生命！」

一直幫忙帶咖啡豆也不是辦法，陳建騏於是跟外籍老師們「談判」，老師們都提議乾脆開一間咖啡店，「咖啡店說開就開嗎？我也怕失敗虧損呀，所以就把補習班跟咖啡店結合，弄了一個區域販售咖啡，家長接送學生，可以順便喝咖啡，老師跟著也有咖啡喝了。」

▼陳建騏看好大陸咖啡市場前景。

陳建騏沒想到的是，咖啡店一開下去，生意竟然火了，本來想弄會員制，收個100人差不多，沒想到來了400多人，就只好也把二樓的區域也弄成咖啡店，並朝著商業化發展，也起了發展咖啡培訓的念頭。

陳建騏提到，咖啡培訓剛開始做的時候，他們主要是替太平洋咖啡、星巴克咖啡等連鎖咖啡品牌培養咖啡師，幫咖啡師參加比賽，國際競賽，拿到咖啡師的證照，後來也進一步辦了咖啡生產工廠，「場地雖然不是很大，但產品有兩千多品，其實也不少，我們機器非常大，大概全中國最大，一次可以烘一噸的咖啡出來，烘焙完以後，可以自動拖到另一間做自動包裝，送到全中國的經銷商去。」

有了培訓，又有了工廠，就差品牌就能發展成「一條龍」了，團隊接著開始發展品牌，第一個品牌是是傳統的大面積咖啡店，販賣一些餐食，後來則又發想了「我的第二杯咖啡」，面向青年創業，陳建騏指出，「這個品牌想做的，就是給年輕人可以創業，因為它只需要少量的資金，兩至三名的人力，主要把門店設在商辦大樓的一樓，提供咖啡給整棟大樓，或是周邊的上班族，客源比較有保障。」

▼沙面曾是英法租界，異國情調非常濃厚。

至於資金的部分，陳建騏介紹，一間「我的第二杯咖啡」大約需要20萬元的啟動資金，包括店租、設備、裝修，但受他們輔導的話，年輕人只要準備10萬元人民幣（約45萬元新台幣），另外的50%，也就是另外的10萬元，他們會投資成為合夥人，「除了讓他們在資金上沒有後顧之憂，我們也會提供輔導及協助，所以不用擔心人力、管理上的問題，因為我們有整套的人力資源培訓，咖啡師的培訓，最主要，他們不用擔心虧本，因為虧的話，我們虧得更多。」

關於台灣年輕人來大陸發展，陳建騏建議，一定要有很強的決心再來，盡量不給自己留後路，他也訂下了三個條款，「第一，斷絕一切跟台灣的聯絡，臉書、LINE都不要用，認真的適應這裡；第二，兩年不回台灣，不要給自己退路；第三，在大陸找男、女朋友，當地人或台灣人都可以，這是熟悉這裡最快的方式。」

跟陳建騏一起做咖啡培訓的培訓專家李瑀妮也強調，創業最重要的就是決心，他們在評估的時候，除了看提案及規劃外，主要也是看人，「確定他們是很踏實的，我們都願意協助，就算比較欠缺規劃，我們也會從啟蒙、品牌架構，到整個項目的落地等提供輔導，讓他們創業上不會手忙腳亂。」

▼李瑀妮在艾黛利咖啡商學院從事培訓工作。

李瑀妮還說，「我的第二杯咖啡」目前已有5、6家店，今年會更積極的擴展，期望能達到50家，第一波會圍繞廣州、深圳，下一批則會到上海、北京，未來也希望能走向香港、美國等地。

對於大陸咖啡市場的前景，李瑀妮非常看好，他指出，大陸的咖啡市場這幾年發展很快，可以說咖啡時代已經來臨了，「茶飲的市場井噴過後，再來就是咖啡了，這跟台灣的狀況很相像。現在大陸咖啡市場每年以20%、30%的速度在增長，目前的市場範圍約700億，未來5年有機會成長到2兆，相信很快就會到達風口階段。」