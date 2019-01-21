獨／高雄男揹90歲母爬山涉水尋「黃金溫泉」　族人：太感動了

▲▼前往高雄桃源區復興溫泉的交通不易，沿途需爬山涉水，兒子江維明為了完成行動不便母親的夢想，一步一腳印，築夢踏實。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市目前開滿梅花的桃源區復興里，有一位孝子，為了完成行動不便90歲的老母親，邀約家族成員，一同返回深山裡探訪舊部落的願望，用肩帶揹負來回約5公里的山徑；當行動完成時，也感動了一旁同行的族人「太感動了！現在的社會，這樣孝順父母的孝行少見了」。

▲沿途路況有砂岩及礫石。

高雄市桃源區的復興里，其村落多以布農族為主，位於荖濃溪和拉庫斯溪匯流處旁，屋舍建於溪畔。該地區多年前有一處知名野溪旁的「復興溫泉」，因88風災造成多處道路坍崩、設施損毀。老母親想完成願望，因年幼時就住在復興溫泉旁的部落。

滿頭白髮的90歲江玉女篤信基督教，育有2男2女，多年來因行動不便，行走需靠輔助器支撐。曾受過日本教育，善言布農族母語，90歲的她總是笑臉常開，也是部落人瑞之一。

江玉女表示，「我們是Lavalian（啦伐烈安）家族，1940年左右，被日本人統一集中到Ua a sik （現在的復興里），定居到現在，當時，最先搬遷至復興里的也是我們家族，當時遷村很辛苦，沒有交通工具，必須翻山越嶺」。

而江玉女的長子江維明，也是這次「揹負老母親尋根」的招集人，現職桃源區復興里長的他，一身氣魄彷彿出尋狩獵滿載而歸的勇士一般，常帶領族人熱心公益，辦事精神有如特種部隊一般。

身強體壯江維明說，「平常在社區，只要發現居民有陳情問題，一定用盡全力設法幫忙，今天，更別說是自己90歲的老母親小小心願，跟著上帝的指引，只要是安全的情況下，54歲的我一定盡全力來完成」。江維明表示，「前幾天與母親聊天，她表示年輕時，從舊部落下山後就再也沒有機會回去探訪，希望家人們能完成她的心願」。 江維明二話不說馬上答應。在家庭聚會時提議，家人們聽了也都很感動「我們也想看看奶奶小時候泡溫泉的地方」。

21日上午9點左右，山區溫度約15度，現場飄著細雨，四代同堂共28人，邀約探訪舊部落與野溪溫泉，而此次探訪也是史無前例的家族聚會，年紀最小的2歲孩童也同行；一行人先坐4輪傳動汽車接駁，從復興社區出發，沿途路況不佳，高低起落，跋山涉水，不畏天冷與細雨的交替，經40分鐘路程終於到達交通工具停泊點，《ETtoday新聞雲》記者也全程隨行。

該河床因88風災造成道路坍崩，探訪者須徒步才能進入復興野溪溫泉。「來！1、2、3，慢慢來！」，家人協力將江玉女固定在專用背架上，一氣合成協助江維明抬上肩，一步一腳印，越過小溪，徒步約2.5公里，終於到達舊部落遺址旁的復興野溪溫泉。此時，當江玉女雙腳再次踏上熟悉的土地，眼眶泛紅，感受到她的心情帶著些許興奮與淡淡的憂愁。

江玉女的兒媳婦一步一步的扶她來到溫泉旁，用稀釋後的溫泉幫她洗腳按摩，江玉女受訪時表示，「這裡的面貌已經全變了，整個河床都變寬了，很久以前，這裡還是小溪呢，小時候老人家說，來泡溫泉可以治關節炎；我的年紀大了，能夠再回來看看我的出生地，真的感謝上帝…」。

江維明表示，復興舊部落位於拉克斯溪，是荖濃溪支流，河床地質主要為沉積岩、砂岩、礫石、頁岩、石英岩，天然岩層發達，褶皺及斷層不少，沿途也有許多鐘乳石，山區遇到天雨時河道容易更改，每年的流向都不一樣，梅雨季時，河水暴漲，路線因天然因素將中斷。

復興溫泉入口處在南橫公路旁，充滿原始風貌、未經開發，溫泉玩家有「王者之湯」及「黃金溫泉」之稱。該泉質屬於弱鹼性碳酸泉，泉水的溫度高，可達攝氏60-80度，泉水由岩石孔冒出，水量清澈，泉眼溫度更可達90度以上。一般生雞蛋放在泉眼燙煮，約10分鐘可食用。

江維明說，這裡是野生動物的天堂，據說早期部落在此放牧水牛，但因遷徙所遺留下來的水牛成為了野牛群；前往復興溫泉的沿途景致優美，是一處私密的絕佳野湯景點。不過，梅雨季或颱風季節時，溪水容易暴漲，為確保遊客安全，不建議前往。每當冬季山域枯水期，讓高雄南橫的山麓旅遊恢復生機，迎來新曙光。

▲▼背著母親的江維明。

▲溫泉煮蛋。

▲復興野溪溫泉現況。

▲▼自備帆布擋雨，午餐野地烹飪。

▲復興野溪溫泉位於高雄桃源區