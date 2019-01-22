富可敵國！全球貧富差距遽增　貝佐斯1%財產等同衣索比亞整年衛生預算

▲2018年全球富豪榜前三名，左起為亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲、股神巴菲特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會舉行前夕，慈善組織樂施會指出，2018年全球前26大富豪的資產，等同於全球最貧窮半數約38億人的財富。若讓全球金字塔頂端1%的富豪多支付0.5%的稅，就可以讓全球2億6200萬個失學孩童重回校園，並提供330萬人必要的醫療急救服務。據報導，非洲國家衣索比亞的全國1億5000萬人民的衛生預算，相當於全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）總資產的1%，約11億美元（約台幣338億元）。

英國慈善組織樂施會（Oxfam）公布最新《Public Good or Private Wealth》報告指出，去年這些全球億萬富豪的總資產增加了12%，相當於每天增加25億美元（約台幣770億元），而最貧窮的38億人的財富卻減少了11%，每天約減少5億美元（約台幣154億元）。樂施會表示，全球適用於富豪的稅率，已經降至幾十年來最低，富裕國家大幅減少徵收繼承稅、財產稅，而在發展中國家幾乎沒有這種稅目，而富豪的個人稅率、企業稅率從1970年的62%下降到38%，貧困國家富豪的平均稅率約為28%。以巴西為例，最貧窮10%人口的應繳所得稅，高於最富有的10%人口。

全球皆陷入貧富不均的困境，各地都出現要求增加富人稅收的抗議行動，如法國「黃背心運動」即是，政府廢除不動產以外的所有富人稅，再加上燃料稅調漲等政策，被解讀為減輕有錢人的負擔，一舉引爆民怨。美國國會議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也推「綠色新政」（Green New Deal），對富有階級課徵60%到70%的重稅。

樂施會執行董事白安易瑪（Winnie Byanyima）認為，各國政府應重新制定稅率，以解決極端貧富不均等的問題。她認為透過公平的稅收制度，才能確保每個人都能擁有基礎教育及醫療資源，「孩童的教育不應該由父母帳戶有多少錢來決定。」報告中指出，在發展中國家出生於貧困家庭的兒童，死亡機率是一般家庭的2倍，而富裕國家的兒童的教育經費，則是這些貧困家庭的2倍。