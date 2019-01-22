台大醫院長誰來接？　台大：醫學院教授都是可能人選

▲台大醫院院長何弘能預計1月31日退休，但至今新接任院長人選還未確定。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

台大醫院院長何弘能預計1月31日退休，但至今新接任院長人選還未確定。對此，台大校方22日發聲明表示，只要合適，每位醫學院教授都是可能人選，但由於何弘能將退休，考量院務事務持續推動，將由副院長陳石池代理至七月底。

對於台大醫院遲遲未選出院長人選，日前有資深醫師向媒體爆料，台大校長管中閔被各方人情壓力嚇到，決定由副院長陳石池代理至7月底。對此，台大校方發聲明指出，管校長一月八日上任，對於學校相關事務尚在多方徵詢瞭解，有關台大醫院院長人選，依相關規定辦理，只要合適，每位醫學院教授都是可能人選，因現任院長何弘能屆齡依法於二月一日退休，為考量醫院院務推動之延續性，故由現任副院長陳石池教授代理至七月底。

台大同時也在聲明裡指出，本校醫院院長人選根據現行「國立台灣大學醫學院附設醫院分院組織規程」第三條規定，「台大醫院置院長一人商同醫學院院長秉承校長之命綜理院務，由校長諮詢醫學院院長就醫學院教授中聘兼之；得置副院長五至七人，襄助院長處理院務，由醫院院長商同醫學院院長就醫學院或相關學院教授或臨床教授中提請校長聘兼之。」



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