批監委「發明罪名」彈劾管中閔　渡也：那誰來彈劾監察委員？

▲管中閔被監察院指出過去違法兼職。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

台大校長管中閔才剛上任，因被指出之前替雜誌寫稿而在15日遭到監察院以7比4通過彈劾。彰師大退休教授渡也（本名陳啟佑）在臉書PO文說，從監察院彈劾管中閔的理由來看，軍公教警消人員要更不安了，因為「監察院隨時可以編個罪名（應該說是「發明罪名」）給他們所要修理的人！」

渡也表示，在多年前，很多國立大學專任教授都是專欄、社論作者，「如果那是違法的，早就有人檢舉了！」怎麼會等到現在才突然有監察委員指控這不合法，這樣讓人懷疑監察院只是在找理由要捅管中閔一刀，那究竟「誰來彈劾監察委員？」

他還提到，自年金改革以後，很多軍公教人員為了貼補家計，會在下班後開計程車或是擺攤，如果依照監察委員的說法，那這些人也全都算違法了，法律應該定義清楚做那些事才算是兼職，「法律不列舉清楚，監察院竟然『欲加之罪，何患無辭！』公理何在？」

最後還語帶諷刺地說，「在報紙、雜誌、學報撰寫專欄、社論，每隔一個月或數日固定供稿的政府專職人員、大學專任教師，請您注意：您已違法了！」過去從事過供稿、投稿者也趕快向監察院自首，因為已監察委員的標準來看，這些人全都有可能會遭到彈劾或解聘。

▲管中閔8日才剛完成台大校長交接。（圖／記者屠惠剛攝）



監委王幼玲15日指出，管中閔在擔任台大教授期間，即口頭約定供稿給壹週刊做為社論，獲取每月約5萬元報酬。此外，在101年2月6日至104年2月3日擔任行政院委兼國發會主委期間，仍持續匿名供稿，總共獲取190萬元報酬，明顯違反公務員服務法第14條第一項「禁止兼職」規定，違失情節重大、事證明確，依法提案彈劾，將移送司法院公務員懲戒委員會，會於1年半內做出判決，最重處分可免去校長職務。