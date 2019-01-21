20醫生接力按壓15000次！男心臟停跳150分鐘後「大復活」

▲醫護人員對男子進行搶救。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

通常人的心跳驟停幾分鐘生命就會出現危險，但遼寧瀋陽有一名男子在心臟停跳150分鐘後，經由不間斷的1.5萬次心臟按壓，竟然重新有了呼吸。由於搶救過程中醫護人員對病患進行了大腦保護，張先生的其他器官依舊保持正常功能，目前已無大礙。

據《央視網》報導，事發當天，家住沈陽的張先生突然胸痛不止、面色蒼白，隨後被家屬緊急送往醫院。遼寧中醫院心內二科主任侯平表示，當時的診斷是急性下壁心梗伴有心源性休克，「隨即我們就開始了急救，一系列的除顫、心肺復蘇等，但患者依然處於危重的狀態。」

在這個狀況下，醫生立即進行不間斷胸外心臟按壓、氣管插管、抱球輔助呼吸等一系列的緊急搶救措施。由於胸外心臟按壓每分鐘要有100至120次，並且按壓的深度、手法都必須到位，這極大的考驗醫務人員的體力。因此，一般按壓1至2分鐘就要換人，才能保證按壓效果，心內科室出動20名醫生輪流進行心肺復蘇。

據報道，8分鐘的搶救黃金期過去後，張先生仍沒有生命跡象；50分鐘後，搶救已經超過了常規時間，張先生動脈搏動消失、心電圖為直線，還是沒有任何生命跡象。

張先生的妹妹張偉表示，當時心臟停止跳動將近50分鐘，「我們感覺沒有希望了，在搶救室門外抱頭痛哭、準備後事了。」

▼病患家人一度陷入絕望。

考慮到在搶救過程中，張先生的心臟出現過微弱的電活動，醫護人員沒有放棄心臟按壓。時間又過去了100分鐘，在經歷了近1.5萬次的心臟按壓後，奇蹟出現了，張先生竟然有了微弱的心跳。醫護人員立即進行心臟介入手術，成功將張先生從鬼門關拉了回來。

由於搶救過程中不間斷的心臟按壓和積極的腦保護，張先生的其他器官依舊保持正常功能。目前，張先生除了胸骨因按壓導致的疼痛外，身體已無大礙。

心內二科主任侯平表示，當時在場的所有醫護人員和家屬一樣都非常激動，「我們當時的心情就是我們戰勝了死神。」