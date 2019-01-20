彰化養豬男「拎便當上工」轉頭1秒被撞飛亡！心酸身世曝　23歲女哭：對不起

地方中心／彰化報導

彰化縣一名陳姓男子拎著便當要前往養豬場上工，卻被一輛保全車和一輛轎車的車禍掃進水溝，全身多處骨折、血胸送醫不治。死者家屬說，陳男命運多舛，從小父母離異、父親早逝，由阿嬤賣菜養大，阿嬤去年過世後隻身一人。肇事的23歲女駕駛痛哭向家屬道歉，「嗚嗚，對不起…」。

芳苑警分局表示，車禍發生在18日下午1時15分，當時23歲許姓女子駕駛自小客車沿小西路由東往西，行駛至交岔路口時，與沿三成路由北往南直行、由24歲賴姓男子駕駛的保全車發生碰撞，她的轎車因衝撞失控，再撞到行走小西路上的陳男（35歲）。根據許女的行車紀錄器畫面，陳男聽到「碰」的撞擊聲回頭，下一秒就被轎車撞飛。

▲▼陳男拎便當要上工，結果被撞飛掉進水溝不治。（圖／記者唐詠絮翻攝／下同）

陳男遭撞後跌入一旁約80公分深的排水溝，當下還有意識不斷哀嚎，但因全身多處骨折、氣血胸，傷勢嚴重，經送二林基督教醫院再轉送彰化基督教醫院急救，到院前已無生命跡象，急救後仍不治；另外，賴男與許女分別受到輕傷。這起車禍造成1死2傷，自小客車右邊車門和車尾凹陷，保全車也撞到側翻90度。

死者家屬說，陳姓男子命運多舛，從小父母離異由父親扶養，但父親早逝由阿嬤賣菜養大，念書時也會幫忙阿嬤收攤，十分孝順；阿嬤去年罹癌過世，他兩個月前才特別從雲林到彰化學養豬技術。死者堂妹說，「我哥他很孝順，不會麻煩我們，阿嬤那邊的事其實他都自己來，很單純啦，跟阿嬤就相依為命。」

未料，陳男上工前遭遇死劫。養豬場人員表示，他要過馬路上班，就剛好被撞上。親友見到肇事女駕駛難過地說，「撞到妳知道嗎，整個四肢都…」；女駕駛則痛哭「嗚嗚，對不起…」至於車禍肇事責任還有待警方進一步釐清。

▲▼許女駕駛的自小客車右邊車門和車尾凹陷。

▼保全車撞到側翻90度。