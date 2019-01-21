隨機入室見1600萬現金「疊成山」　竊賊嚇呆「高興又害怕！」　

大陸中心／綜合報導

遼寧省大連市日前一名李姓女子報警稱「家裡遭了賊」，外出期間放在家裡的360萬元人民幣（約新台幣1600萬元）現金被偷走。警方透過調取監視器鎖定嫌疑人隋姓男子（下稱隋某），並在鞍山警方的協助下，將隋某抓獲。目前，隋某因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留。

警方透過調取監視器鎖定一名隋姓男子，發現隋某朝屋內張望，並將監視器視線移開。鎖定其去向後，在鞍山市岫岩縣一家超市內將他抓獲。在隋某落網前，他已經花了60多萬元。

▲隋某竊盜1600萬元現金。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

警方表示，隋某1981年生，是遼寧鞍山人。他不僅好賭，更多次入室竊盜，李姓女子的家是隨機挑選的，進去後發現有4個箱子裡面放著大量的現金，既高興又害怕，於是拿個袋子裝起來離去。

隋某表示，沒有想到那家有那麼多錢，在看到4個紙箱的現金後也「嚇了一跳」，就趕緊拿著錢開車快速離開別墅區。對此，網友表示「每疊抽2張，不知道啥時候才能知道」、「幸好丟了360萬，如果只丟了36萬，那多半是找不回來的」、「貧窮限制了大家的想像力」。

但還是有網友認為警方該查查這筆錢，「查小偷是小事情，這錢乾不乾淨才是大事，正常人不會這樣留那麼多錢在家裡」。