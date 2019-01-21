「台大潑酸案」後續龐大醫療費用　北檢補償被害人40萬元

▲張男持刀追砍傷者，接著再自刎身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／台北報導

台大校園女子宿舍2017年10月凌晨發生潑酸案，造成1死3傷的悲劇。台北地檢署調查後認定張姓男子（23歲）因感情問題，持預藏的水果刀砍殺謝姓男子（23歲）10多刀，甚至還潑硫酸波及一旁的女保全，涉嫌殺人未遂等罪，由於張男案發後自刎身亡，2018年5月給予不起訴處分。但受害謝姓男子後續需支付龐大的醫療費用，因此向台北地檢署申請犯罪被害暫時補償金40萬元，檢方審議後准予核發。

檢警調查指出，張男與就讀台大心理所的謝姓男子交往多年，但2人在案發前分手；為求復合假借「拿東西」的名義將對方約出來見面，沒想到爆發激烈爭吵，張男竟拿刀追砍對方，甚至還潑灑硫酸，最後再持刀自刎身亡。

這起震驚全國的潑酸情殺案，台北地檢署歷經7個月調查，根據相關證人、案發現場及解剖報告等跡證，因張男案發後自刎身亡，2018年5月檢方給予不起訴處分。

而謝姓被害人因為該起事件，全身有60%灼傷，經數月清創治療後，已返家休養並積極復健，由於家庭經濟狀況不佳，後續仍要面對龐大的醫療費用，於是向台北地檢申請犯罪被害暫時補償金40萬元，北檢審議後，全數准予核發。

▲台大潑酸案1死3傷，有人自發性擺設祝福牆。（圖／資料照）

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