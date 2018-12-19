醫院保全聯手毆死病患　保全：傷者死前還跟我講話

▲中興醫院前保全廖男（棕衣者）、鄭男（灰衣），因毆死病患遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市立聯合醫院中興院區，前年發生保全聯手毆死病患事件，廖姓、鄭姓2名保全因不滿病患鬧事，把病患拖到樓梯間，抓頭撞牆致死。2人一審均遭被依「傷害致死罪」重判7年多刑期，案經上訴，二審19日仍將2人分別判刑7年10月與7年4月。但2人仍否認犯罪，說被打的傷者還曾與他們對話，不是被他們打死。

判決指出，遭判刑的廖姓、鄭姓2名保全，與另一名胡姓保全，均為醫院約聘雇人員。2016年5月6日中午1時許，李姓病患因疥瘡至中興院區皮膚科就診完要離去，因向社工詢問可否多領一些藥膏時情緒激動、說話大聲，3名保全上前關切溝通無效後，竟聯手把病患拖行到男廁內，關門痛毆，導致病患頭、手瘀青報警。

2星期後，另名劉姓病患因腹痛及酒精導致之急性胰臟炎，被救護車送進急診室，但治療還沒結束，劉男就跑出醫院。過了3分鐘，劉男又自行返回醫院大門，並躺臥在大廳中。3名保全獲報前往處理，以輪椅將劉男推出院外，結果劉男又走回醫院。

3名保全再獲報前往處理劉男，為了嚇阻劉男再回到醫院，3人將劉男帶到樓梯間圍毆，抓劉男的頭撞牆，廖、鄭見劉男當場昏厥、口鼻出血，但卻沒將他送醫，而是再次把人放到輪椅上推出院區，丟包在院外。最後劉男因顱內出血，半小時後就死在醫院外。檢警依據監視器畫面逮捕3名保全，並依照傷害致人於死罪，提起公訴。

一審法院審理後，認定廖姓、鄭姓2名保全犯下「傷害致死罪」，分別處7年10月與7年4月；另外3名保全均犯「剝奪行動自由罪」，均判刑6月。案經上訴，廖姓、鄭姓2名保全否認犯罪，辯稱沒有毆打病患。但高院仍根據監視器畫面，認定2人有罪，19日駁回上訴，再度依「傷害致死罪」判刑；另外3人「剝奪行動自由罪」撤銷，均依照「傷害罪」分別判刑，另因胡姓保全與被害人和解，宣告緩刑2年。「傷害致死罪」仍可上訴。

廖姓、鄭姓2名保全聽到宣判後，表示不服氣，仍會上訴。廖姓保全更說，「傷者還跟我講話」，怎麼可能被毆成重傷不治？

