不敢幻想交台灣男友！超Q印尼女孩來台這事最難過　網：很可以嫁給我

▲NATALIA來台灣是要學中文，已經來台2年。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube／下同）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問一名來台灣打工的21歲印尼女孩Natalia，提到她不敢幻想交台灣男友。一名網友留言打氣，「我跟未婚妻交往3年了，下個月要去印尼把她娶回台灣囉，祝Natalia早日找到真命天子。」也有人直呼「Natalia很可以！！！嫁給我！」

Natalia在影片中說，來台灣是要學中文，順便幫姐姐開印尼商店，已經來台2年，最快樂的事可跟姐姐住在一起、一起出去玩，「我在台灣最不快樂的是沒有朋友，因為沒有空，我坐到淡水、陽明山、101都是一個人。」

▲▼Natalia說，可以交台灣男友是很好的，「他們可以幫我認識台灣」。

「我在台灣學會獨立」，NATALIA表示，覺得台灣人很好啊，「他們常常誇獎我，『妳是印尼人嗎？這麼漂亮。』」她也說，可以交台灣男友是很好的，「他們可以幫我認識台灣」。

對此，許多網友說，「這不愁交不到吧，年輕又可愛」、「嫁來台灣的印尼新住民其實滿多的」、「Natalia很可以！！！嫁給我」、「其實不用不敢幻想，除非幻想的條件是高富帥，不然滿多好人魯宅可以選，只要能接受我們的興趣就好了」。