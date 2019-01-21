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快訊／黃國昌深夜發文辭黨主席　林昶佐接任可能性大

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▲▼時代力量立委黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委黃國昌21日凌晨在臉書宣布要「卸下黨務」，外界解讀此為他欲辭去黨主席一職；黨內人士研判，由立委林昶佐接任的可能性很大，接下來將在1月底及過年後分別進行黨務選舉，選出決策委員和黨代表。黃國昌表示，時代力量已確實站穩了開創別於藍綠的新政治選項的基礎，並已開始站穩腳步，「這是一個適當的時機，卸下黨務」，他下一階段的工作重心，是專注更多攸關台灣未來前景的改革議程。

黃國昌臉書全文：

2015年5月4日，我正式宣布加入時代力量。

前一晚，在報告這個決定的聲明中，我曾說過：「一直以來都將自己定位為從旁協助的知識份子，書寫論述、研究政策、草擬法案、宣揚理念，希望能夠以無黨派的身份，守在學術界耕一畝田。然而，客觀的形勢與同志的期待，使得如此的自我定位逐漸成為一種奢侈。」「當在前線的戰士頻頻回頭招喚，我實在難以選擇繼續留在後方搖旗吶喊。」

三年多過去了，我很感謝邱顯智拉我進時代力量，也很高興能和時代力量的夥伴們，在這條改變台灣的道路上，一起為我們所堅信的進步價值付出努力。儘管面臨十分艱困的情勢與資源嚴重不足的挑戰，但在所有同仁共同的努力下，時代力量在2016年的國會選舉取得5席立委、在2018年的地方選舉贏得16席議員、在2019年最近的民調中，穩定得到12%-17%的受訪者支持。雖然距離我們期待的目標，以及若干改革議程的推進，還有很長的路要走，但時代力量已確實站穩了開創別於藍綠的新政治選項的基礎。

黨已開始站穩腳步，我想，這是一個適當的時機，卸下黨務。專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是我下一階段的工作重心。

我瞭解，這個決定或許會讓支持者感到驚訝，但我要請大家對時代力量有信心。這個政黨，充滿了許多認真從事政治工作的同志、也集結了許多對新政治懷抱理想的朋友。他們的理念、能力與創意，不僅能讓時代力量保持繼續前進的動力，也能使時代力量與豐沛的社會力，進行更緊密的結合。我相信，走出時代力量自己的道路，是絕大多數支持者對時代力量的期望。我也相信，新一屆的決策委員，一定能引領時代力量面對未來新的挑戰。

卸下黨務之後，我還是會在我目前的工作崗位上，持續努力地認真做實事。我相信，這是贏得更多選民對於真正的第三勢力的認同與支持，最為踏實的方法。我也相信，堅持理念、就事論事、實事求是，才能真正展現出與藍綠兩個政黨不同的政治風格與高度，也才能為臺灣新政治的開展與主權的捍衛，走出更寬廣的道路。

無論未來身處何種戰鬥位置，我都會秉持這個理想而繼續前進。

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